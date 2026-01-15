Ошибки, баги, вопросы - страница 2681
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, коллеги.
Возможно я не первый задаю этот вопрос. Писал в другую ветку, но ответа разработчиков не получил. Почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD
Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD
И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.
З.Ы. Терминал МТ5
Здравствуйте, коллеги.
Возможно я не первый задаю этот вопрос. Писал в другую ветку, но ответа разработчиков не получил. Почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD
Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD
И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.
З.Ы. Терминал МТ5
Это Вы у своего брокера спрашивайте, эти данные заполняет брокер...
Проблема возникает, когда используется одно и то же имя класса: в глобальном пространстве имен, в internal class и при наследовании в качестве базового класса.
В С++ все работает, если явно сослаться на глобальное пространство имен. С++ online: https://onlinegdb.com/BJIV6frUI
В MQL этого сделать нельзя - Compile Error, баг при определении internal class - отсутствует возможность явно сослаться на глобальное пространство имен при указании базового класса. (не исправлено MT5(build 2366))
Так же проблем в конструкторе при вызове базового класса касается представленный ранее баг - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2680#comment_15546487
Прошу обратить внимание, что он "работает" как при использовании пространства имен, так и с internal классами.
Это Вы у своего брокера спрашивайте, эти данные заполняет брокер...
Ясно, спасибо Владимир.
Стакан не работает в тестере? - ничего не нашел по этому вопросу в справке.
Подписка на стакан MarketBookAdd (Symbol ()) выдает true, но событие OnBookEvent (const string &symbol) не приходит ни разу за весь тест.
Стакан не работает в тестере? - ничего не нашел по этому вопросу в справке.
Подписка на стакан MarketBookAdd (Symbol ()) выдает true, но событие OnBookEvent (const string &symbol) не приходит ни разу за весь тест.
Не работает. И истории стакана нет.
кто-нибудь подскажет, что за ошибка 533?
предположил, что версия, где скомпилировано новее - попросил обновить. не помогло.
кто-нибудь подскажет, что за ошибка 533?
предположил, что версия, где скомпилировано новее - попросил обновить. не помогло.
Нарушена целостность ex5.
Откуда у Вас этот ex5?
Более подробно сможет ответить Ильяс, если Вы ему отошлёте этого эксперта
Нарушена целостность ex5.
Откуда у Вас этот ex5?
Более подробно сможет ответить Ильяс, если Вы ему отошлёте этого эксперта
скомпилировал в билде 2361. на том терминале, где скомпилировано - работает. отправил скайпом другому человеку, чтоб попробовал (без исходника) - ошибка 533.
отослать именно тот не могу - загрузил 2366 и перекомпилировал вновь (с тем же именем). результат пока не знаю, не ответили мне.
добавлено: в скайпе он сохранился. отправлю.
добавлено2: перекомпиляция в 2366 вызывает ту же ошибку. Ильясу отправил исходник и компилированный