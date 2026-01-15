Ошибки, баги, вопросы - страница 2287
нигде и намека нет на причину завершения задания (реальных тиков нет) и, вообще, что произошел какой-то облом.
Возможно ли информировать в логе этот момент?
700К проходов Оптимизация, ориентировочно длится 4 часа. Через 1.7К проходов жмем Стоп. И запускаем заново. Получаем такое примерное время
Т.е. Оптимизатор берет из кеша 1.7К записи и считает, что вычислил их за секунду. Отсюда такое низкое расчетное время.
Как бы поправить это поведение, чтобы расчетное время было адекватным после Стоп/Старт?
successfull - проходы, дошедшие до конца. Остальные - прерванные по ExpertRemove.
По какому флагу Тестер классифицирует полученные от Агентов проходы? Как в OnTesterPass прочесть этот флаг?
такой вот неприятный момент:
при оптимизации по всем валютам в обзоре рынка, не видно Header столбцов таблицы результатов
билд 1881 МТ5
Возможно ли вернуть в язык неявное приведение массива указателей к базовым типам, как это было в старых версиях компилятора? Или хотя бы к типу void* ?
Ведь в этом нет никаких противоречий. Если каждый из указателей может неявно приводиться, то почему нельзя привести весь массив. Указатели те же самые, никаких изменений с массивом производить не требуется, речь идёт лишь об интерпретации.
Просто иначе приходится перекопировать массив. А в случае его модификации - потом перекопировать обратно. Это напрасные расходы. Если же функцию задавать в виде шаблона, то её нельзя использовать как виртуальную. Получается очень негибко.
Ну либо добавить возможность явного приведения массива: (void*&[])array
у Вас сегодня выходной день? вот и у MQL по субботам и воскресениям выходной день!
ЗЫ: гугл в помощь, время торговых сесси
да да：） я в этом деле новичок, забыла посмотреть какой сегодня день недели. Комментарий ранее удалила, когда дошло в чем дело) Но спасибо за отлик!