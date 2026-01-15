Ошибки, баги, вопросы - страница 2287

Когда запускаешь одиночный прогон или Оптимизацию по реальным тикам на кастомном символе, где тиков нет (исчезли, например), то Тестер сразу заканчивает свою работу с такими записями в конце
2018.09.12 22:35:08.281 Tester  Experts\fxsaber\Test.ex5 on FILTER_EURUSD.rann_RannForex,M1 from 2018.02.26 00:00 to 2018.09.12 00:00
2018.09.12 22:35:08.281 Tester  FILTER_EURUSD.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.26 00:00

нигде и намека нет на причину завершения задания (реальных тиков нет) и, вообще, что произошел какой-то облом.


Возможно ли информировать в логе этот момент?

 

700К проходов Оптимизация, ориентировочно длится 4 часа. Через 1.7К проходов жмем Стоп. И запускаем заново. Получаем такое примерное время

Т.е. Оптимизатор берет из кеша 1.7К записи и считает, что вычислил их за секунду. Отсюда такое низкое расчетное время.


Как бы поправить это поведение, чтобы расчетное время было адекватным после Стоп/Старт?

 
В конце Оптимизации Тестер выдает такое
Tester  optimization finished, total passes 691200 (successful 673286 passes)

successfull - проходы, дошедшие до конца. Остальные - прерванные по ExpertRemove.


По какому флагу Тестер классифицирует полученные от Агентов проходы? Как в OnTesterPass прочесть этот флаг?

 

такой вот неприятный момент:


при оптимизации по всем валютам в обзоре рынка, не видно Header столбцов таблицы результатов

билд 1881 МТ5


 
Спасибо. Исправили
 
Возможно ли вернуть в язык неявное приведение массива указателей к базовым типам, как это было в старых версиях компилятора?  Или хотя бы к типу void* ?

class A { };

void f(void*&array[]) { }

void Main() { A*array[]; f(array); }

Ведь в этом нет никаких противоречий.  Если каждый из указателей может неявно приводиться, то почему нельзя привести весь массив.  Указатели те же самые, никаких изменений с массивом производить не требуется, речь идёт лишь об интерпретации.

Просто иначе приходится перекопировать массив. А в случае его модификации - потом перекопировать обратно. Это напрасные расходы.   Если же функцию задавать в виде шаблона, то её нельзя использовать как виртуальную.  Получается очень негибко.

Ну либо добавить возможность явного приведения массива:   (void*&[])array

 
Alexey Navoykov:

Просто иначе приходится перекопировать массив. А в случае его модификации - потом перекопировать обратно. Это напрасные расходы.   Если же функцию задавать в виде шаблона, то её нельзя использовать как виртуальную.  Получается очень негибко.

а шаблонами?
 
При нажатой кнопки "Автопрокрутка ..." в выходной день, когда нет тиков, я решил нанести на истории графические объекты, нанес, но после их редактирования график автоматически улетает в к конец, т.е. выполняется автопрокрутка, что не удобно.
 
