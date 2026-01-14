Ошибки, баги, вопросы - страница 1140
В MQL4 в строке можно прописать какую линию использовать индикатора ишимоку MODE_TENKANSEN и shift (сдвиг относительно текущего бара)
А как правильно прописать точно такую же функцию в пятерке ?
Я написал строку но выдает ошибку 'iIchimoku' - wrong parameters count Ichimoku.mq5
Вот это получается в строке лишнее TENKANSEN_LINE, 0
iIchimoku
Я написал строку но выдает ошибку 'iIchimoku' - wrong parameters count Ichimoku.mq5
Вот это получается в строке лишнее TENKANSEN_LINE, 0
В MQL5 другая запись индикатора iIchimoku.
Функция OnTesterPass() вызывается не после всех проходов оптимизации ,а несколько проходов оптимизации всегда пропускает.Происходит даже в случае если фрейм принудительно создан с помощью цикла.
По результату оптимизации данного шаблона число проходов в журнале терминала всегда будет на 5-20 проходов меньше чем задано для оптимизации.
Какой смысл тогда вообще в медленной оптимизации и в функции OnTesterPass() если она всегда не тестирует несколько проходов,причем возможно которые и являлись искомыми???
Событие может генерироваться сразу для нескольких фреймов. Т.е. лучше вычитывать фреймы в цикле, например, через while(!FrameNext(...)).
Я пробовал считывать фреймы цикле и создавать в цикле,результат тот же - несколько проходов куда-то бесследно исчезает.Несколько фреймов или один создан разницы нет.Почему так?Это баг или я что то неверно понимаю.Если баг-то это серьезное допущение,как так-то - искал ,искал параметры нужные и в итоге потерял в процессе поиска!
Заявка в сервисдеск #1007598 | 2014.05.04 12:33
народ, кто подскажет как в mql5 вычислить размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота какого-то символа
в mql4 знаю как, а в mql5 не могу найти
Такой баг обнаружен в тестере советников. Metatrader Client 5. Build 930. Брокер: Открытие. FORTS.
В тестере отменённые заявки показывают, что якобы количество было исполнено. Пишет 2.0/2.0. Хотя заявка просто отменена:
На демо-счёте отменённые заявки пишут, что ничего не исполнено (либо исполнены частично). Например, 2.0/0.0 или 2.0/1.0. Что является правильным поведением:
Соответственно, этот баг мешает отслеживать реально исполненное количество. При тестах.
Это баг? :)
Возможно так:
