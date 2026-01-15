Ошибки, баги, вопросы - страница 2283
Возникла проблема при подключении к хранилищу. Как исправить?
Билд 1881. Сложности с выбором цвета.
СерВисдеск закрыли из-за бесконечных вопросов от начинающих и школьников, от того, что пользователи ПРАКТИЧЕСКИ никогда не описывают полную проблему и из них приходилось вытягивать щипцами все детали.
Теперь так: есть проблема - создавайте отдельную ТЕМУ, с ПОДРОБНЫМ описанием, с кодом КОТОРЫЙ МОЖНО СКОМПИЛИРОВАТЬ и воспроизвести проблему.
При переименовании графического объекта не формируются события описанные в примечании к функции ObjectSetString
Результат:
2018.09.10 04:23:51.542 Test (EURUSD,H4) OnTimer:1
2018.09.10 04:23:51.549 Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:23:56.534 Test (EURUSD,H4) OnTimer:2
2018.09.10 04:24:11.553 Test (EURUSD,H4) OnTimer:5:0
Ожидалось:
2018.09.10 04:23:51.542 Test (EURUSD,H4) OnTimer:1
2018.09.10 04:23:51.549 Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:23:56.534 Test (EURUSD,H4) OnTimer:2
Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:24:11.553 Test (EURUSD,H4) OnTimer:5:0
Вы возможно невнимательно прочитали вопрос, который я задавал. Я не спрашивал, зачем закрыли сервис-деск. Я спрашивал, почему полностью удалили всю историю заявок оттуда и можно ли их отыскать теперь.
Уничтожено много нужной инфы.
Почему при Оптимизации постоянно идет обращение (лампочка мерцает с высокой частотой) к SSD?
Генетика?
Полный перебор. 8 ядер. Сам советник ничего никуда не пишет и не считывает. Кастомный символ по реальным тикам.
Так ведь тики хранятся не в оперативке же. Закачиваются по мере необходимости по частям, как я понимаю.