Ошибки, баги, вопросы - страница 2283

Новый комментарий
 
Администраторов и Сервис деск прошу обратить внимание на тему с Багом https://www.mql5.com/ru/forum/278253
 

Возникла проблема при подключении к хранилищу. Как исправить?

 

 

Билд 1881. Сложности с выбором цвета.

 
Vladimir Karputov:

СерВисдеск закрыли из-за бесконечных вопросов от начинающих и школьников, от того, что пользователи ПРАКТИЧЕСКИ никогда не описывают полную проблему и из них приходилось вытягивать щипцами все детали.

Теперь так: есть проблема - создавайте отдельную ТЕМУ, с ПОДРОБНЫМ описанием, с кодом КОТОРЫЙ МОЖНО СКОМПИЛИРОВАТЬ и воспроизвести проблему.

Вы возможно невнимательно прочитали вопрос, который я задавал.  Я не спрашивал, зачем закрыли сервис-деск.  Я спрашивал, почему полностью удалили всю историю заявок оттуда и можно ли их отыскать теперь.
 

При переименовании графического объекта не формируются события описанные в примечании к функции ObjectSetString

int OnInit()
{
    EventSetTimer( 5 );
    ChartSetInteger( 0, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE, true );
    ChartSetInteger( 0, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, true );
    return INIT_SUCCEEDED;
}
void OnTimer()
{
static int i = 0;
    string name = "ABC";
    switch ( ++i ) {
    case 1: Print( __FUNCTION__, ":", i ); if ( !ObjectCreate(    0, name, OBJ_VLINE, 0, D'2018.08.24', 0 )) Print(GetLastError()); ChartRedraw(); break;
    case 2: Print( __FUNCTION__, ":", i ); if ( !ObjectSetString( 0, name, OBJPROP_NAME, name + "2"       )) Print(GetLastError()); ChartRedraw(); break;
    case 5: Print( __FUNCTION__, ":", i, ":", GetLastError()); EventKillTimer();                                                                   break;
    }
}
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
    Print( __FUNCTION__, ":", EnumToString((ENUM_CHART_EVENT)id ));
}

Результат:
2018.09.10 04:23:51.542 Test (EURUSD,H4) OnTimer:1
2018.09.10 04:23:51.549 Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:23:56.534 Test (EURUSD,H4) OnTimer:2
2018.09.10 04:24:11.553 Test (EURUSD,H4) OnTimer:5:0

Ожидалось:
2018.09.10 04:23:51.542 Test (EURUSD,H4) OnTimer:1
2018.09.10 04:23:51.549 Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:23:56.534 Test (EURUSD,H4) OnTimer:2
                                      Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
                                      Test (EURUSD,H4) OnChartEvent:CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
2018.09.10 04:24:11.553 Test (EURUSD,H4) OnTimer:5:0

 
Alexey Navoykov:
Вы возможно невнимательно прочитали вопрос, который я задавал.  Я не спрашивал, зачем закрыли сервис-деск.  Я спрашивал, почему полностью удалили всю историю заявок оттуда и можно ли их отыскать теперь.

Уничтожено много нужной инфы.

 
Почему при Оптимизации постоянно идет обращение (лампочка мерцает с высокой частотой) к SSD?
 
fxsaber:
Почему при Оптимизации постоянно идет обращение (лампочка мерцает с высокой частотой) к SSD?
Генетика?
 
Slava:
Генетика?

Полный перебор. 8 ядер. Сам советник ничего никуда не пишет и не считывает. Кастомный символ по реальным тикам.

 
fxsaber:

Полный перебор. 8 ядер. Сам советник ничего никуда не пишет и не считывает. Кастомный символ по реальным тикам.

Так ведь тики хранятся не в оперативке же. Закачиваются по мере необходимости по частям, как я понимаю.

1...227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290...3696
Новый комментарий