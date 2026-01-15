Ошибки, баги, вопросы - страница 2291
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
определить программно, какой объект находится выше или ниже, невозможно.
Не загружается библиотека .ex5, если она находится в общей директории всех клиентских терминалов MetaTrader 5 (Common\MQL5\Libraries) как об этом сказано в Документации - "Поиск импортируемой библиотеки EX5 производится в следующей последовательности: пункт 3"
Результат: cannot open file 'Test.ex5'
при том что 'Test.ex5' находится в папке Common\MQL5\Libraries
Возможно, стоит посмотреть, в какой последовательности сохраняются объекты в шаблоне. Думаю, чем позже там прописан объект, тем выше он над остальными.
Не знаю туда ли я пишу, но в моём сигнале, который служит мониторингом работы советника появилось предупреждение, которое абсолютно не имеет ни чего общего с реальностью.
""80% прироста сделано за 16 дней. Это 4% от общего срока жизни сигнала 376 дней.""
Как это может быть? или я что-то не так понимаю?
Проходы, что возвращают INIT_PARAMETERS_INCORRECT при Оптимизации имеют в логе такие записи
При этом они зачем-то попадают в результаты Оптимизации
На скрине видно, что идет сортировка по прибыли, но Incorrect-проходы не поддаются этой сортировке. Соответственно, когда перехожу вниз списка, то вместо отрицательных проходов вижу некорректные. А значение ноль якобы показывает, что отрицательных и нет. Приходится искать прокруткой эти самые отрицательные, если не введен в заблуждение таким поведением GUI.
Раньше обломы OnInit и ExpertRemove в результатах Оптимизации можно было не показывать. А если и показывались, то их строки в таблице помечались красным цветом. Возможно ли вернуть это поведение?
При XML-экспорте передается информации, что некоторые строки таблицы являются Incorrect-результатами? Если правильно понимаю, то в еще не открытом opt-формате этот флаг корректности хранится.
Хорошо бы его все таки уметь получать в OnTesterPass
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.13 06:16В конце Оптимизации Тестер выдает такое
successfull - проходы, дошедшие до конца. Остальные - прерванные по ExpertRemove.
По какому флагу Тестер классифицирует полученные от Агентов проходы? Как в OnTesterPass прочесть этот флаг?
ЗЫ И на графике Оптимизации хорошо бы не показывать Incorreсt-проходы
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.13 06:16В конце Оптимизации Тестер выдает такое
successfull - проходы, дошедшие до конца. Остальные - прерванные по ExpertRemove.
Не понимаю, почему Тестер ни слова не говорит про successful- проходы
Tester optimization finished, total passes 1800
Прерванные по ExpertRemove-проходы есть, но реакция по итогу совсем не такая, как видно в цитате выше.
Чтобы поместить объект над всеми остальными вне зависимости от порядка прописки, необходимо сначала сделать его невидимым на всех таймфреймах, а потом обратно вернуть видимость
Я уже написал об этом на прошлой странице. Вопрос был в другом: как потом определить это программно?
А какая разница?!?
Никак