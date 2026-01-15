Ошибки, баги, вопросы - страница 2290
Да, установил на другой терминал - работает тоже в релизе.
Баг только с чтением. Никак не прочитать.
Да. Это уже понял. Печалька.
Думаете MQ будет с этим заморачиваться ?
Сомневаюсь однако.
Жаль конечно, придется отказаться от идеи переписать некоторые коды с МТ5 на МТ4. Все же основная тусовка до сих пор на 4- ке сидит. Загадка природы...
Думаю, Вы просто не читали раньше канвас, а только делали записи туда.
Я вспомнил сейчас, что не мог понять пару лет назад, почему на 5-ке работал код, а на 4-ке нет. Но тогда не стал копать причину. Теперь понимаю, что причина была имено в нерабочем чтением из ресурса.
Представим себе переворотную ТС на неттинге. Там все сделки будут DEAL_ENTRY_INOUT-типа.
Чтобы по истории узнать, какого размера стала позиция на момент совершения сделки, нужно каждый раз бежать по PositionID, вычисляя лот. Либо создавать какое-то кеширование, чтобы работало без сильных тормозов.
Сделали сотню переворотов - будете бежать в цикле эту сотню каждый раз, с соответствующей не быстрой HistorySelectByPosition.
Если правильно понимаю, то другого метода определить данное значение нет.
Или, например, совершаете много DEAL_ENTRY_IN и DEAL_ENTRY_OUT, не закрывая позицию. И определить объем исторической позиции возможно опять же только по соответствующей пробежке на истории.
Возможно ли ввести DEAL_POSITION_VOLUME - размер позиции после совершения сделки?
Не знаю туда ли я пишу, но в моём сигнале, который служит мониторингом работы советника появилось предупреждение, которое абсолютно не имеет ни чего общего с реальностью.
""80% прироста сделано за 16 дней. Это 4% от общего срока жизни сигнала 376 дней.""
Как это может быть? или я что-то не так понимаю?
Ошибка в логике операторов
Это не серьезно.
У графических объектов отсутствует свойство, определяющее их порядок наложения (Z-Order). Имеющееся свойство OBJPROP_ZORDER не имеет отношения к этому, хотя почему-то имеет сходное название.
Раньше я думал, что порядок наложения определяется датой создания объекта. Однако если для любого объекта сделать так:
то этот объект помещается сверху над остальными. Никакие свойства у него при этом не меняются. Соответственно определить программно, какой объект находится выше или ниже, невозможно. Однако ж МТ хранит где-то эту информацию. Поэтому хотелось бы иметь соответствующее свойство в ObjectGetInteger.