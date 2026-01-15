Ошибки, баги, вопросы - страница 3002

 1. На графике NZDUSD на ТФах M1-M6 начиная с определённой даты (здесь ~24.03.2020) перестают отображаться уровни Daily Fibo при смещении графика к будущему либо увеличении горизонтального масштаба графика (расширение баров) на 1 и более единиц.

Исчезновение уровней Fibo

Есть и другие типы объектов (например, Andrew's Pitchfork) от старших ТФов, которые исчезают на младших ТФах даже без вертикального масштабирования и при максимальном сжатии баров (горизонтальное масштабирование).

 2. На графике NZDUSD на ТФе H4 объект Fibo TimeZones от ТФа M5 вырождается в одну вертикальную линию, но уже на H6 мы снова видим несколько уровней. По логике должно быть так: при переходах на старшие ТФы Fibo TimeZones должны постепенно сужаться, пока на определённом ТФе не выродятся в одну сжатую вертикальную линию и эта линия продолжит оставаться такой же на ещё более старших ТФах.

Вырождение Fibo TimeZones в одну линию раньше времени

 Всего этого не должно быть, потому что не должно быть никогда.

 
Да, с объектами всё плохо - часто они просто пропадают и не отрисовываются.
 
Здраствуйте!  куда можно пожаловаться если купил в Маркете советник, а он не работает правильно? и возможно ли вернуть деньги если проблема с советником не решиться? не знал где задать этот вопрос, поэтому задаю сюда...
 

Наивно полагал, что все авторы Маркет-продуктов в курсе технической жизни MQL-community. Оказалось, что это не так даже тогда, когда речь заходит об успехах в продажах.

Понимаю так, что если находишься вне форума, то вероятнее всего компетенция очень низкая. Ведь если продаешь, то должен быть в курсе изменений, багов. Должны возникать вопросы и прочее.

Сколько же всякого Г продается...

 
помнится общался с Вами на эту тему:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Igor Makanu, 2021.01.07 10:35

думаю, что авторы просто гении, у 90% топовых продавцов, вообще отсутствуют вопросы по платформе - соответственно и коды  пишут обладая прирождённым знанием )))

похоже, что Вы изменили свое мнение о квалификации "продаванов" ?

пока остаюсь при своем мнении - если продавец в Маркете задает технические вопросы на форуме или пишет на заказ или пишет статьи с хорошим кодом или публикуется в кодобазе, то высока вероятность, что и продукты в Маркете будут соответствовать заявленному описанию

 
Igor Makanu:

похоже, что Вы изменили свое мнение о квалификации "продаванов" ?

пока остаюсь при своем мнении - если продавец в Маркете задает вопросы или пишет на заказ или пишет статьи с хорошим кодом, то высока вероятность, что и продукты в Маркете будут соответствовать заявленному описанию

Был почти уверен, что живут под другими учетками, поэтому, соответственно, в курсе всего. Оказалось, что это далеко не так.

Некоторые хорошо продают, но не в курсе совсем, что и кто на форуме, например. Т.е. просто клепают и успешно продают.

 

Если кто-то использует CopyTicks  в своих торговых советниках из Маркета, дайте знать. Либо в ЛС, либо здесь (без ссылок).

Почти все советники имеют MT4-аналог, где нет никакого CopyTicks. Значит ли это, что CopyTicks не восстребован в торговых советниках?

 
Не то, чтобы вообще не востребованы, а мало интересны по причине непонимания как это применить. Я не так давно писал, на заказ, для фьючерсов советник с сигналом на основании обработки тиков. А на форексе их применить негде. Потому и нет CopyTicks в mql4.

 
Alexey Viktorov:

на форексе их применить негде. Потому и нет CopyTicks в mql4.

Даже статью запилил, где, вроде, показал, что применяется на этом форексе.

 

С барами дела не имею, поэтому спросить быстрее.

CopyRates ограничен MAX_BARS-значением?

