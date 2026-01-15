Ошибки, баги, вопросы - страница 3002
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. На графике NZDUSD на ТФах M1-M6 начиная с определённой даты (здесь ~24.03.2020) перестают отображаться уровни Daily Fibo при смещении графика к будущему либо увеличении горизонтального масштаба графика (расширение баров) на 1 и более единиц.
Есть и другие типы объектов (например, Andrew's Pitchfork) от старших ТФов, которые исчезают на младших ТФах даже без вертикального масштабирования и при максимальном сжатии баров (горизонтальное масштабирование).
2. На графике NZDUSD на ТФе H4 объект Fibo TimeZones от ТФа M5 вырождается в одну вертикальную линию, но уже на H6 мы снова видим несколько уровней. По логике должно быть так: при переходах на старшие ТФы Fibo TimeZones должны постепенно сужаться, пока на определённом ТФе не выродятся в одну сжатую вертикальную линию и эта линия продолжит оставаться такой же на ещё более старших ТФах.
Всего этого не должно быть, потому что не должно быть никогда.
Наивно полагал, что все авторы Маркет-продуктов в курсе технической жизни MQL-community. Оказалось, что это не так даже тогда, когда речь заходит об успехах в продажах.
Понимаю так, что если находишься вне форума, то вероятнее всего компетенция очень низкая. Ведь если продаешь, то должен быть в курсе изменений, багов. Должны возникать вопросы и прочее.
Сколько же всякого Г продается...
Наивно полагал, что все авторы Маркет-продуктов в курсе технической жизни MQL-community. Оказалось, что это не так даже тогда, когда речь заходит об успехах в продажах.
Понимаю так, что если находишься вне форума, то вероятнее всего компетенция очень низкая. Ведь если продаешь, то должен быть в курсе изменений, багов. Должны возникать вопросы и прочее.
Сколько же всякого Г продается...
помнится общался с Вами на эту тему:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Igor Makanu, 2021.01.07 10:35
думаю, что авторы просто гении, у 90% топовых продавцов, вообще отсутствуют вопросы по платформе - соответственно и коды пишут обладая прирождённым знанием )))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.01.07 10:37
Для вопросов другие учетки.
похоже, что Вы изменили свое мнение о квалификации "продаванов" ?
пока остаюсь при своем мнении - если продавец в Маркете задает технические вопросы на форуме или пишет на заказ или пишет статьи с хорошим кодом или публикуется в кодобазе, то высока вероятность, что и продукты в Маркете будут соответствовать заявленному описанию
похоже, что Вы изменили свое мнение о квалификации "продаванов" ?
пока остаюсь при своем мнении - если продавец в Маркете задает вопросы или пишет на заказ или пишет статьи с хорошим кодом, то высока вероятность, что и продукты в Маркете будут соответствовать заявленному описанию
Был почти уверен, что живут под другими учетками, поэтому, соответственно, в курсе всего. Оказалось, что это далеко не так.
Некоторые хорошо продают, но не в курсе совсем, что и кто на форуме, например. Т.е. просто клепают и успешно продают.
Если кто-то использует CopyTicks в своих торговых советниках из Маркета, дайте знать. Либо в ЛС, либо здесь (без ссылок).
Почти все советники имеют MT4-аналог, где нет никакого CopyTicks. Значит ли это, что CopyTicks не восстребован в торговых советниках?
Если кто-то использует CopyTicks в своих торговых советниках из Маркета, дайте знать. Либо в ЛС, либо здесь (без ссылок).
Почти все советники имеют MT4-аналог, где нет никакого CopyTicks. Значит ли это, что CopyTicks не восстребован в торговых советниках?
Не то, чтобы вообще не востребованы, а мало интересны по причине непонимания как это применить. Я не так давно писал, на заказ, для фьючерсов советник с сигналом на основании обработки тиков. А на форексе их применить негде. Потому и нет CopyTicks в mql4.
на форексе их применить негде. Потому и нет CopyTicks в mql4.
Даже статью запилил, где, вроде, показал, что применяется на этом форексе.
С барами дела не имею, поэтому спросить быстрее.
CopyRates ограничен MAX_BARS-значением?