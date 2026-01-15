Ошибки, баги, вопросы - страница 2294

fxsaber:

Однако, результат на зависть многим.

Всё относительно...
 
Alexey Navoykov:
Всё относительно...

Да, почитал.

A100:
Результат пока такой: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2292#comment_8755115. Анализ делаю на MetaTrader, торговать вынужден на другом

Ну это Вы явно домыслили. Вы с Алексеем недовольны текущей реализацией MQL5. Мне хватает, поскольку пишу примитивно.

Сфера интересов - ТС. Для этого нужны тики, кастомные символы, тестер. Все это есть, хоть и работает с определенными подводными камнями. Но обходы есть, так что заниматься написанием ТС ничего не мешает.

У Вас же, видимо, другая сфера интересов, где так важен язык программирования.

 

Необходимо исправить работу Comment в 5-ке.Сделать как в 4-ке,чтоб информация выводилась поверх всех объектов, иначе какой в нём смысл.

Особенно раздражает переделывать панельки при конвертировании mql4 в 5-ю.

 
fxsaber: 

У Вас же, видимо, другая сфера интересов, где так важен язык программирования.

Да важен... потому что любая неустраненная ошибка (которую вроде бы обошли) может всплыть в другое время, в другом месте и в другом качестве, а любая неопределённость может разрешиться самым неожиданным образом
 
fxsaber:

Сфера интересов - ТС. Для этого нужны тики, кастомные символы, тестер. Все это есть, хоть и работает с определенными подводными камнями. Но обходы есть, так что заниматься написанием ТС ничего не мешает.

Там вот в том и дело, что очень многое приходится решать через обходы.  Городить очередные костыли.  Если вам это не мешает заниматься ТС, то вы счастливчик.

Вот лично я за последние несколько лет не вижу никакого прогресса в МТ.  Ни в плане языка, ни в плане функционала платформы.  А все эти кастомные символы (тем более работающие через пень-колоду) меня мало интересуют, т.к. всё синтезирую и рассчитываю самостоятельно, и оптимизирую через математические вычисления.  К тому же оно и раньше существовало в МТ4, в виде пользовательских fxt-файлов.  Т.е. и тут ничего нового.

 
A100:
Да важен... потому что любая неустраненная ошибка (которую вроде бы обошли) может всплыть в другое время, в другом месте и в другом качестве, а любая неопределённость может разрешиться самым неожиданным образом

Видимо, Вы пишите очень сложный для обывателя код. Уровень Generic-библиотеки, универсального json-парсера и выше. Вижу такой уровень практичным только в виде библиотек. Что еще не реализовано в виде библ - не могу сказать. Но создавать сложные библиотеки постоянно для себя - выглядит странно.

 
Alexey Navoykov:

Там вот в том и дело, что очень многое приходится решать через обходы.  Городить очередные костыли.  Если вам это не мешает заниматься ТС, то вы счастливчик.

Да, счастливчик. Ограничения языка не мешают.

Вот лично я за последние несколько лет не вижу никакого прогресса в МТ.  Ни в плане языка, ни в плане функционала платформы.  А все эти кастомные символы (тем более работающие через пень-колоду) меня мало интересуют, т.к. всё синтезирую и рассчитываю самостоятельно, и оптимизирую через математические вычисления.  К тому же оно и раньше существовало в МТ4, в виде пользовательских fxt-файлов.  Т.е. и тут ничего нового.

Не понимаю, зачем Вам тогда MT5?! Если все сами, то Order-API и History-API более, чем достаточно. А MT4-fxt все же без асков.

Сам пользуюсь Оптимизатором на кастомных. Математический режим забросил. Поделились бы с общественностью Вашим Тестером на мат. режиме. Или предоставили сравнительные скоростные характеристики в качестве ориентира, на что еще можно равняться, кроме штатного варианта. Скорее всего, он у Вас не универсальный. Сам такое ваял...


А MT5 доволен. Не без критики, конечно. Конкурентов так сильно не изучал, но первое знакомство всегда приносило разочарование после сравнения с MT5.

Мне сложно говорить на равных: свои поделки выкладываю более-менее, Ваши - к сожалению, не видел.

 

Потратил время но так и не понял почему такие подсказки

Понятно что включаемые файлы имеют значение... но что там может быть такого? К простому виду привести не получилось, но прослеживается закономерность - выводится имя идущее раньше всех в алфавитном порядке

 
fxsaber:

Да, счастливчик. Ограничения языка не мешают.

Да речь не только о языке.

Не понимаю, зачем Вам тогда MT5?! Если все сами, то Order-API и History-API более, чем достаточно. А MT4-fxt все же без асков.

Фактически только ради облачной оптимизации... Ну и отчасти Маркет.   Но сейчас конечно понимаю, что слишком высокую цену пришлось за это платить (в плане потраченных нервов и времени).  Альтернативные то варианты облачных вычислений есть,  просто всё не соберусь...

