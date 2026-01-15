Ошибки, баги, вопросы - страница 2294
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Однако, результат на зависть многим.
Всё относительно...
Да, почитал.
Результат пока такой: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2292#comment_8755115. Анализ делаю на MetaTrader, торговать вынужден на другом
Ну это Вы явно домыслили. Вы с Алексеем недовольны текущей реализацией MQL5. Мне хватает, поскольку пишу примитивно.
Сфера интересов - ТС. Для этого нужны тики, кастомные символы, тестер. Все это есть, хоть и работает с определенными подводными камнями. Но обходы есть, так что заниматься написанием ТС ничего не мешает.
У Вас же, видимо, другая сфера интересов, где так важен язык программирования.
Необходимо исправить работу Comment в 5-ке.Сделать как в 4-ке,чтоб информация выводилась поверх всех объектов, иначе какой в нём смысл.
Особенно раздражает переделывать панельки при конвертировании mql4 в 5-ю.
У Вас же, видимо, другая сфера интересов, где так важен язык программирования.
Сфера интересов - ТС. Для этого нужны тики, кастомные символы, тестер. Все это есть, хоть и работает с определенными подводными камнями. Но обходы есть, так что заниматься написанием ТС ничего не мешает.
Там вот в том и дело, что очень многое приходится решать через обходы. Городить очередные костыли. Если вам это не мешает заниматься ТС, то вы счастливчик.
Вот лично я за последние несколько лет не вижу никакого прогресса в МТ. Ни в плане языка, ни в плане функционала платформы. А все эти кастомные символы (тем более работающие через пень-колоду) меня мало интересуют, т.к. всё синтезирую и рассчитываю самостоятельно, и оптимизирую через математические вычисления. К тому же оно и раньше существовало в МТ4, в виде пользовательских fxt-файлов. Т.е. и тут ничего нового.
Да важен... потому что любая неустраненная ошибка (которую вроде бы обошли) может всплыть в другое время, в другом месте и в другом качестве, а любая неопределённость может разрешиться самым неожиданным образом
Видимо, Вы пишите очень сложный для обывателя код. Уровень Generic-библиотеки, универсального json-парсера и выше. Вижу такой уровень практичным только в виде библиотек. Что еще не реализовано в виде библ - не могу сказать. Но создавать сложные библиотеки постоянно для себя - выглядит странно.
Там вот в том и дело, что очень многое приходится решать через обходы. Городить очередные костыли. Если вам это не мешает заниматься ТС, то вы счастливчик.
Да, счастливчик. Ограничения языка не мешают.
Вот лично я за последние несколько лет не вижу никакого прогресса в МТ. Ни в плане языка, ни в плане функционала платформы. А все эти кастомные символы (тем более работающие через пень-колоду) меня мало интересуют, т.к. всё синтезирую и рассчитываю самостоятельно, и оптимизирую через математические вычисления. К тому же оно и раньше существовало в МТ4, в виде пользовательских fxt-файлов. Т.е. и тут ничего нового.
Не понимаю, зачем Вам тогда MT5?! Если все сами, то Order-API и History-API более, чем достаточно. А MT4-fxt все же без асков.
Сам пользуюсь Оптимизатором на кастомных. Математический режим забросил. Поделились бы с общественностью Вашим Тестером на мат. режиме. Или предоставили сравнительные скоростные характеристики в качестве ориентира, на что еще можно равняться, кроме штатного варианта. Скорее всего, он у Вас не универсальный. Сам такое ваял...
А MT5 доволен. Не без критики, конечно. Конкурентов так сильно не изучал, но первое знакомство всегда приносило разочарование после сравнения с MT5.
Мне сложно говорить на равных: свои поделки выкладываю более-менее, Ваши - к сожалению, не видел.
Потратил время но так и не понял почему такие подсказки
Понятно что включаемые файлы имеют значение... но что там может быть такого? К простому виду привести не получилось, но прослеживается закономерность - выводится имя идущее раньше всех в алфавитном порядке
Да, счастливчик. Ограничения языка не мешают.
Да речь не только о языке.
Не понимаю, зачем Вам тогда MT5?! Если все сами, то Order-API и History-API более, чем достаточно. А MT4-fxt все же без асков.
Фактически только ради облачной оптимизации... Ну и отчасти Маркет. Но сейчас конечно понимаю, что слишком высокую цену пришлось за это платить (в плане потраченных нервов и времени). Альтернативные то варианты облачных вычислений есть, просто всё не соберусь...