Ошибки, баги, вопросы - страница 2280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это правильно, что компилируется без ошибок?
Вы нарвались на особенность работы памяти в WindowsЭто инициирует реальное выделение физической памяти, чтобы этого не происходило при тесте.
Сразу после ArrayResize добавьте
Вот результаты с моего компьютера
Да, действительно, работает.
Спасибо.
Очень интересно. Хотя и не понятно.
Будем знать, что для быстрой работы с памятью после ArrayResize нужно делать полную инициализацию массива с помощью ArrayInitialize или ArrayFill (работает и так и так). С ArrayInitialize проще.
Пробовал инициализировать каждый 4096 элемент массива. Но на повышение быстродействия работы ArrayFill это не влияет.
Будем знать, что для быстрой работы с памятью после ArrayResize нужно делать полную инициализацию массива с помощью ArrayInitialize или ArrayFill (работает и так и так). С ArrayInitialize проще.
Вы неправильный вывод сделали. Все и так работает быстро. Просто в "тормозном" варианте Вы замеряли помимо заполнения еще и реальное выделение памяти, т.к. ArrayResize - это намерение выделить память, а не само выделение.
Вы неправильный вывод сделали. Все и так работает быстро. Просто в "тормозном" варианте Вы замеряли помимо заполнения еще и реальное выделение памяти, т.к. ArrayResize - это намерение выделить память, а не само выделение.
Да, Вы правы.
Спасибо!
А еще я был не прав, когда утверждал, что связка ArrayInitialize + ArrayCopy работает быстрее, т.к. заполнял массив теми же значениями, что заполнял до этого ArrayFill. Просто компилятор не дурак и не делает одну и ту же работу два раза.
Если заполнять массив уже другими значениями то результат будет другим:
Таким образом я лажанулся. Сорри.
Продолжаем использовать ArrayFill в рабочем порядке.
А почему у меня в профиле изменилась страна проживания?
Последние три года была Канада. Я не менял. И теперь изменить не могу.
Т.е. первоначальная страна проживания при регистрации это навсегда. Даже если Вы проживаете не в России и стали резидентом или гражданином другой страны?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.06 09:31
Почему так иногда происходит? Тестер позиции закрывает не на последнем тике, а на предпоследнем. Ситуация на некоторых кастомных символах.
Если нужно воспроизведение, готов предоставить.
ЗЫ Почему это важно. На кастомных символах с биржевым исполнением маркеты исполняются по ласт-ценам. Для кастомных символов чаще всего тиковая история - bid/ask, без last. Поэтому на таких символах тестер закрывает текущие позиции на последнем тике по нулевой last. Обходится это тем, что в последнем тике насильно прописывается last = (bid + ask) / 2. Однако, случаются ситуации, когда Тестер по какой-то причине все закрывает не на последнем, а на предпоследнем тике, где last нулевой. По итогу имеем вот такую кочергу
Смотришь результаты Оптимизации и видишь какие-то огромные числа прибыли/убытка. И не поймешь, что это баг, пока не запустишь одиночное тестирование и не посмотришь в конец торговой истории.
А почему у меня в профиле изменилась страна проживания?
Последние три года была Канада. Я не менял. И теперь изменить не могу.
Т.е. первоначальная страна проживания при регистрации это навсегда. Даже если Вы проживаете не в России и стали резидентом или гражданином другой страны?
Вы зарегистрированы как продавец из России. Если желаете внести правки в регистрационные данные продавца - вэлкам
Полосы прокрутки нет
Дайте знать, будете этой проблемой заниматься или нет?
Вы зарегистрированы как продавец из России. Если желаете внести правки в регистрационные данные продавца - вэлкам