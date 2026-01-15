Ошибки, баги, вопросы - страница 2282
Ребят подскажите пожалуйста, как в mql5 получить значение индикатора для предыдущих баров.
В mql 4 была переменная СДВИГ, а в mql 5 её нет. HELP
И есть другие реализации. Как с фломастерами, цвет разный, а вкус одинаковый.
Как получить цвет из цветового буфера индикатора ?
Каждый буфер имеет свой номер. А в функции CopyBuffer вторым параметром идёт именно номер буфера. Но это будет не цвет, а индекс в массиве цветов. Но с этим, надеюсь справитесь самостоятельно.
не понял, можно поподробнее ?
Как из буфера upper_line_color получить цвет ????
не понял, можно поподробнее ?
Код выдран из индикатора
Система формирует массив с тремя цветами. (если можно так сказать скрытый массив, недоступный программисту.)
Индикаторный буфер 4 содержит индексы цвета из массива цветов
И тут в индикаторный буфер заносится индекс цвета, а система по индексу выбирает цвет из перечисленных и внесённых в массив.
Соответственно воспользовавшись функцией
получим индекс цвета на последнем баре в заранее объявленный массив buffer[]
ps; Пока я писал, вопрос был добавлен. Надеюсь этого пояснения достаточно. Исправлять не хочется.
Результат: true:false:7:4
Это как это строки разной длины оказались вдруг равны? При том что сравнение с помощью StringCompare дает противоположный == результат
И в буфер buffer копируется не цвет а 0,0 1,0 2,0
проверено не работает
В моем вопросе написано про цвет а не про индекс, индекс получаем colorBufer[0] на последнем баре без всех этих махинаций... Как вытащить именно название цвета или сам цвет по типу color ?
И в буфер buffer копируется не цвет а 0,0 1,0 2,0
проверено не работает
Проверено, РАБОТАЕТ.
В моем вопросе написано про цвет а не про индекс, индекс получаем colorBufer[0] на последнем баре без всех этих махинаций... Как вытащить именно название цвета или сам цвет по типу color ?
А это уже называется "Не юли хвостом." я сразу сказал что получишь только индекс.
Проверено, РАБОТАЕТ.
А это уже называется "Не юли хвостом." я сразу сказал что получишь только индекс.
А я сразу написал ЦВЕТ ... Благодарю за то что откликнулись... Читайте вопросы внимательнее !!!
А я сразу написал ЦВЕТ ... Благодарю за то что откликнулись... Читайте вопросы внимательнее !!!
Какой вопрос, такой и ответ. Есть два способа задать цвет отображению индикатора. Используй второй.