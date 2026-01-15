Ошибки, баги, вопросы - страница 2288
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте кто сталкивался. Торгую у втб на мт5. Суть проблемы. Открыл первую сделку 0.5 лота. Сделка была в плюсе я её закрыл но баланс счета остался таким же. Открытых сделок не было и во вкладке торговля ничего не было. Через 4 часа эта же сделка(время открытия такое же как и было на закрытой) появилась снова и естественно на 6 процентов слив депозита. Автоторговля выключена всегда. Могут ли быть это действия брокера?
А каким было подтверждение, что сделка закрылась?
В Тестере (и в Сигналах) можно видеть такие картины
На разгонном этапе ничего, конечно, не видно, т.к. нет логарифмического масштаба.
Некоторые конкурентные сервисы/платформы имеют такой простой и наглядный функционал. Возможно, появление логарифмического масштаба и в MT5 (не только в Тестере, но и на чартах) сделало бы платформу лучше/удобнее.
ЗЫ Можно заметить, что на графике нижняя координата баланса отрицательная (-8813). Зачем, если баланс/эквити до отрицательных значений не доходил?
Созданный другой программой ресурс является read-only?
ResourceSave пишет правильно, а вот ResourceReadImage - один большой баг. Возможно ли исправить? В MT5x32 не проверял...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.17 18:11При дебаге
Это очень странный краш, т.к в MT5 связан с #property strict. Воспроизведение (запускать в дебаг-режиме)
Прошу помощи. Нужно в MT4 внутри Терминала передавать из одной проги в другую массивы данных. В MT5 использовал для этого ресурсы, но в MT4 этот метод не получится реализовать, пока не исправят баг там.
C DLL вариантов, конечно, полно, но нужно без DLL. Через файлы можно, не издеваясь над SSD. А другие возможности есть передать данные внутри Терминала? Глобальные не подходят, т.к. данных много.
Похоже, что никак.