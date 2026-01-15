Ошибки, баги, вопросы - страница 2288

Здравствуйте кто сталкивался. Торгую у втб на мт5. Суть проблемы. Открыл первую сделку 0.5 лота. Сделка была в плюсе я её закрыл но баланс счета остался таким же. Открытых сделок не было и во вкладке торговля ничего не было. Через 4 часа эта же сделка(время открытия такое же как и было на закрытой) появилась снова и естественно на 6 процентов слив депозита. Автоторговля выключена всегда. Могут ли быть это действия брокера? 
 
Konstantin Remezov:
Здравствуйте кто сталкивался. Торгую у втб на мт5. Суть проблемы. Открыл первую сделку 0.5 лота. Сделка была в плюсе я её закрыл но баланс счета остался таким же. Открытых сделок не было и во вкладке торговля ничего не было. Через 4 часа эта же сделка(время открытия такое же как и было на закрытой) появилась снова и естественно на 6 процентов слив депозита. Автоторговля выключена всегда. Могут ли быть это действия брокера? 
А каким было подтверждение, что сделка закрылась? 
Vladislav Andruschenko:
А каким было подтверждение, что сделка закрылась? 
Как подтверждение в истории было, что сделка была. Баланс счета стал таким же как и при открытии сделки. И собственно говоря почти 5 часов сделок никаких не совершал, то есть во вкладке торговля активных сделок не было и сама появилась снова та которую 5 часов назад закрывал, проверял это по времени того как до этого открыл и объем. Кстати единственное изменение было появившейся сделки это то был установлен take profit на эту сделку ровно на два пункта от изначальной позиции, хотя take profit и stop loss не устанавливал
 

В Тестере (и в Сигналах) можно видеть такие картины

На разгонном этапе ничего, конечно, не видно, т.к. нет логарифмического масштаба.


Некоторые конкурентные сервисы/платформы имеют такой простой и наглядный функционал. Возможно, появление логарифмического масштаба и в MT5 (не только в Тестере, но и на чартах) сделало бы платформу лучше/удобнее.


ЗЫ Можно заметить, что на графике нижняя координата баланса отрицательная (-8813). Зачем, если баланс/эквити до отрицательных значений не доходил?

 

Созданный другой программой ресурс является read-only?

В данном примере показано как проигрывать звуки из файлов Ok.wav и timeoit.wav, входящих в стандартную поставку терминала. Эти файлы находятся в папке означает папку, из которой запущен клиентский терминал MetaTrader 5.  Программным путем из mql5-программы каталог терминала можно узнать следующим образом: Расположение каталога данных терминала...
 
Это баг?
class A {};

A* a = NULL;

bool b1 = a && true; // OK
bool b2 = true && a; // '&&' - illegal operation use
 
При дебаге
Access violation at 0x000000000000007F write to 0x000000000000007F
   crash -->  memory at 0x000000000000007F is not readable
00: 0x000000000000007F
01: 0x000000013FE278BF
 
ResourceReadImage в MT4 с таким багом, что невозможно прочесть ресурс
#property strict

class RESOURCE
{
public:
  const string Name;

  RESOURCE( const string sName = __FILE__ ) : Name("::" + sName )
  {
  }

  ~RESOURCE( void)
  {
    ::ResourceFree(this.Name);
  }

  virtual bool Set( const uint &Data[], const uint Width = 1, const ENUM_COLOR_FORMAT ColorFormat = COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ) const
  {
    return(::ResourceCreate(this.Name, Data, Width, (Width == 0) ? ::ArraySize(Data) : ::ArraySize(Data) / Width, 0, 0, Width, ColorFormat));
  }

  int Get( uint &Data[] ) const
  {
    uint Width;
    uint Height;

    return(::ResourceReadImage(this.Name, Data, Width, Height) ? ::ArraySize(Data) : 0);
  }
};

void OnStart()
{
  RESOURCE Resource;
  
  uint DataIn[] = {0};  
  Resource.Set(DataIn);
   
  uint DataOut[];
  Resource.Get(DataOut);
  
  Print(DataOut[0]); // MT5x64 (build 1881) - 0, MT4 (build 1126) - 4278190100 (случайные значения)
}


ResourceSave пишет правильно, а вот ResourceReadImage - один большой баг. Возможно ли исправить? В MT5x32 не проверял...

 

Это очень странный краш, т.к в MT5 связан с #property strict. Воспроизведение (запускать в дебаг-режиме)

#property strict // Без этой строки все норм.

#include <fxsaber\TradeTransactions\ResourceData.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{
  const RESOURCEDATA<MqlTick> Resource("::Test");
  MqlTick Ticks[1];
  
  SymbolInfoTick(_Symbol, Ticks[0]);
  Resource = Ticks;    
}
 

Прошу помощи. Нужно в MT4 внутри Терминала передавать из одной проги в другую массивы данных. В MT5 использовал для этого ресурсы, но в MT4 этот метод не получится реализовать, пока не исправят баг там.

C DLL вариантов, конечно, полно, но нужно без DLL. Через файлы можно, не издеваясь над SSD. А другие возможности есть передать данные внутри Терминала? Глобальные не подходят, т.к. данных много. 

Похоже, что никак.

