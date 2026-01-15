Ошибки, баги, вопросы - страница 2292

Tetyana Shcherba:

Не знаю туда ли я пишу, но в моём сигнале, который служит мониторингом работы советника появилось предупреждение, которое абсолютно не имеет ни чего общего с реальностью.

""80% прироста сделано за 16 дней. Это 4% от общего срока жизни сигнала 376 дней.""


Как это может быть? или я что-то не так понимаю?

Vladislav Andruschenko:
Я тоже вчера это заметил. Наверное формулу правят. 

Я не первый заметил оказывается.

https://www.mql5.com/ru/forum/268577/page6#comment_8736344

Что первое бросилось в глаза. Попробовал найти текущие средства, так этого и нашел...
 

fxsaber

Попробовал ваш код. К сожалению, это не подходит. Расположение элементов в данном списке не меняется при изменении Z-порядка.  Т.е. фактически, как я понимаю, это равносильно ObjectName(…)

Более того, как я выяснил, Z-порядок сбрасывается при перезагрузке терминала.  Т.е. он нигде не хранится на диске, а просто временное явление.   Считаю, это не очень правильно.  Нужно либо ввести дополнительное свойство для объектов, хранящее их порядок, либо сделать так чтобы изменение OBJPROP_TIMEFRAMES не влияло на порядок отображения элемента, тогда его можно было бы однозначно идентифицировать по OBJPROP_CREATETIME.  А сейчас получается неопределённость.

Либо как вариант, можно было бы привязать Z-порядок к индексу объекта в общем списке объектов.  Соответственно при смене OBJPROP_TIMEFRAMES объект бы перемещался в списке.

 
Alexey Navoykov:

Более того, как я выяснил, Z-порядок сбрасывается при перезагрузке терминала.  Т.е. он нигде не хранится на диске, а просто временное явление.

Это общий подход... порядок расположения графиков в профиле также не сохраняется - зато есть и положительный момент: сэкономлено несколько байт\наносекунд

Некоторые пользователи считают такой подход вполне логичным ...

 
Alexey Navoykov:

fxsaber

Попробовал ваш код. К сожалению, это не подходит. Расположение элементов в данном списке не меняется при изменении Z-порядка.  Т.е. фактически, как я понимаю, это равносильно ObjectName(…)

Если так, то применение шаблона с объектами может выдать совсем другую картину, нежели та, что была при сохранении шаблона.

 

Отсортировать бы по имени сервера


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: TradeTransactions

fxsaber, 2018.09.21 07:48

Нужно экспериментировать. Думаю, что одновременная запись/чтение ресурса действует также, как и с глобальными переменными, т.к. запись в обоих случаях - это создание: ResourceCreate и GlobalVariableSet. Единственное отличие ресурса от глобальной - невозможно даже теоретически что-либо писать в ресурс одновременно. С глобальными - возможно.


Фактически, чтение ресурса - это получение куска данных из памяти. И если чтение началось, то запись ресурса не должна повлиять, т.к. запись - это выделение другого куска памяти. Пересекаться они вряд ли могут, т.к. это, скорее всего, не даст сделать сама ОС. Поэтому, с моей точки зрения, конфликтов load/save с ресурсами быть не должно. Но лучше, конечно, задать этот вопрос разработчикам.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Мифы о сверхприбыльных советниках или мухи в голове

Vasiliy Kolesov, 2018.09.20 08:46

Как Вы представляете,чисто технически, решить вопрос с демо тестированием и защитой автора от копирования сделок с демо на реал?

Это могут сделать разработчики, если запретят чтение сигнальных ордеров. Т.е. нужно, чтобы OrderSelect на сигнальные ордера возвращал false.

И тогда копировать получится только через WinAPI. А эта история совсем другая...


ЗЫ Наверное, целесообразно добавить keylock-флаг ордерам, который знает только тот, кто является хозяином ордеров - Маркет-продукт. OrderSelect возвращает true только в случае, если указан правильный keylock-флаг.

С таким механизмом можно значительно усложнить жизнь нелегальным копировщикам. Конечно, OrderClose и OrderDelete (только руками) разрешить.

 

Здравствуйте пожалуйста подскажите почему iCustom не работает с #property indicator_chart_window ?

спасибо заранее 

 
jakhongir.mamadiev:

Здравствуйте пожалуйста подскажите почему iCustom не работает с #property indicator_chart_window ?

спасибо заранее 

Кто Вам такое сказал? Простейший тест с #property indicator_chart_window - это индикатор \MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5

Напишите пример на основе этого индикатора и покажите, что у Вас не работает.

Призываю разработчиков обратить внимание на проблему (МТ4!).
