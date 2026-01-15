Ошибки, баги, вопросы - страница 2292
Не знаю туда ли я пишу, но в моём сигнале, который служит мониторингом работы советника появилось предупреждение, которое абсолютно не имеет ни чего общего с реальностью.
""80% прироста сделано за 16 дней. Это 4% от общего срока жизни сигнала 376 дней.""
Как это может быть? или я что-то не так понимаю?
Я тоже вчера это заметил. Наверное формулу правят.
Я не первый заметил оказывается.
fxsaber
Попробовал ваш код. К сожалению, это не подходит. Расположение элементов в данном списке не меняется при изменении Z-порядка. Т.е. фактически, как я понимаю, это равносильно ObjectName(…)
Более того, как я выяснил, Z-порядок сбрасывается при перезагрузке терминала. Т.е. он нигде не хранится на диске, а просто временное явление. Считаю, это не очень правильно. Нужно либо ввести дополнительное свойство для объектов, хранящее их порядок, либо сделать так чтобы изменение OBJPROP_TIMEFRAMES не влияло на порядок отображения элемента, тогда его можно было бы однозначно идентифицировать по OBJPROP_CREATETIME. А сейчас получается неопределённость.
Либо как вариант, можно было бы привязать Z-порядок к индексу объекта в общем списке объектов. Соответственно при смене OBJPROP_TIMEFRAMES объект бы перемещался в списке.
Более того, как я выяснил, Z-порядок сбрасывается при перезагрузке терминала. Т.е. он нигде не хранится на диске, а просто временное явление.
Это общий подход... порядок расположения графиков в профиле также не сохраняется - зато есть и положительный момент: сэкономлено несколько байт\наносекунд
Некоторые пользователи считают такой подход вполне логичным ...
fxsaber
Попробовал ваш код. К сожалению, это не подходит. Расположение элементов в данном списке не меняется при изменении Z-порядка. Т.е. фактически, как я понимаю, это равносильно ObjectName(…)
Если так, то применение шаблона с объектами может выдать совсем другую картину, нежели та, что была при сохранении шаблона.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TradeTransactions
fxsaber, 2018.09.21 07:48
Нужно экспериментировать. Думаю, что одновременная запись/чтение ресурса действует также, как и с глобальными переменными, т.к. запись в обоих случаях - это создание: ResourceCreate и GlobalVariableSet. Единственное отличие ресурса от глобальной - невозможно даже теоретически что-либо писать в ресурс одновременно. С глобальными - возможно.
Фактически, чтение ресурса - это получение куска данных из памяти. И если чтение началось, то запись ресурса не должна повлиять, т.к. запись - это выделение другого куска памяти. Пересекаться они вряд ли могут, т.к. это, скорее всего, не даст сделать сама ОС. Поэтому, с моей точки зрения, конфликтов load/save с ресурсами быть не должно. Но лучше, конечно, задать этот вопрос разработчикам.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мифы о сверхприбыльных советниках или мухи в голове
Vasiliy Kolesov, 2018.09.20 08:46
Как Вы представляете,чисто технически, решить вопрос с демо тестированием и защитой автора от копирования сделок с демо на реал?
Это могут сделать разработчики, если запретят чтение сигнальных ордеров. Т.е. нужно, чтобы OrderSelect на сигнальные ордера возвращал false.
И тогда копировать получится только через WinAPI. А эта история совсем другая...
ЗЫ Наверное, целесообразно добавить keylock-флаг ордерам, который знает только тот, кто является хозяином ордеров - Маркет-продукт. OrderSelect возвращает true только в случае, если указан правильный keylock-флаг.
С таким механизмом можно значительно усложнить жизнь нелегальным копировщикам. Конечно, OrderClose и OrderDelete (только руками) разрешить.
Здравствуйте пожалуйста подскажите почему iCustom не работает с #property indicator_chart_window ?
спасибо заранее
Кто Вам такое сказал? Простейший тест с #property indicator_chart_window - это индикатор \MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5
Напишите пример на основе этого индикатора и покажите, что у Вас не работает.