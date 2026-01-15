Ошибки, баги, вопросы - страница 2100
Вы почувствовали разницу между синхронной командой и асинхронной.
Могли бы Вы привести список асинхронных функций.
Если правильно понимаю, то Object и Chart-функции (какие еще?) все асинхронные. Тогда не совсем понятно, почему ChartGet выполняется быстрее ChartXY?
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
Здравствуйте! Начал изучать MQL5 с https://www.mql5.com/ru/articles/100. Запустил код, получил ошибку 4756, посмотрел в документации - легче не стало. Ладно, подумал, что начну с простого (Alert/Print...). Одна из важнейших функций это OrderSend. Начал искать по форуму\документации как использовать OrderSend. Наткнулся на эту статью https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/enum_trade_request_actions, там увидел код на открытие позиции Buy. Получил ошибку 4756 и retcode 10030. 10030 - понял, что это свойство OrderSend, но не понял как нужно использовать это свойство (смотрел чужой код), а самое главное для чего нужно. Тогда открыл https://www.mql5.com/ru/docs/trading/ordersend, скопировал код, запустил, все отлично, заработало.
Но так и не понял, почему появляется ошибка 4756 и как от нее нужно избавляться, а также 10030.
Посмотрел код между
и этим
Они по-моему практически идентичны, не вижу тех мест, в которых появляются эти ошибки (4756 и 10030). Ткните пальцем и объясните пожалуйста
Используйте торговый класс CTrade - так Вы гарантированно сможете допустить минимум ошибок.
Пример отсылки торгового приказа на открытие Buy:
CTrade - является универсальным классом? То есть им возможно заменить другой любой код?
CTrade поставляется вместе с терминалом в Стандартная библиотека -> Торговые классы -> CTrade.
Они по-моему практически идентичны, не вижу тех мест, в которых появляются эти ошибки (4756 и 10030). Ткните пальцем и объясните пожалуйста
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Unsupported%20filling%20mode
Пример из кодобазы
Есть несколько способов получить код в ME
В тестере МТ5 объект "Поле ввода" OBJ_EDIT не позволяет редактировать значение в нём находящееся. Это так задумано или это баг?
В терминалах и тестере МТ4 редактируется, а вот в тестере МТ5 не хочет, вообще пропадает значение введённое в него программно при создании объекта.