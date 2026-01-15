Ошибки, баги, вопросы - страница 2096
Хм. Ну найдите )))
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnTick()
{
int s[];
CopySpread(_Symbol,_Period,0,1,s);
Print(s[0]);
}
Так кто Вам сказал, что spread-поле текущего бара равно текущему спреду или, например, минимальному?
Используйте SymbolInfoTick, бары - исторический рудимент.
CopySpread - запоминает минимальное - сказала практика, которая в большинстве случаев оказывается критерием истины. Из нее установлено, что бару 2017.10.23 01:00 CopySprea=-3, т.к. меньше при проверке по тикам не было.
Я бары назвал бы - очень нужным инструментом, позволяющим анализировать прошлое.
SymbolInfoTick - показывает правильно, но неужели из за этого нужно оставить CopySpread неправильным? Я понимаю, то 1 пт. - это мелочь, думаю, что и исправить это элементарно s=s-1. И всё )
До запуска тестера посмотрите баровую историю на предмет наличия в ней отрицательного спреда. Это кривое поле ни о чем.
Если бы разработчики сегодня придумывали бы MqlRates, то там были бы нормальные поля, а не эта гадость. Но им слабо пересмотреть данную структуру, наворотили уже на ее основе всякого замечательного. Так что вот такой исторический рудимент получился. И будут лямку эту тянуть теперь все время.
Если быть внимательным, то можно понаблюдав за минутками увидеть, что запоминается последнее значение спреда при появлении нового бара.
Посмотрел повнимательнее - согласен, но частично.
Код эксперта:
void OnTick() {
int s[];
CopySpread(_Symbol,_Period,0,1,s);
Print(s[0]);
MqlTick last_tick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick)) { Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid, " Ask = ",last_tick.ask," SP = ",DoubleToString(last_tick.ask-last_tick.bid,5)); }
}
Вот распечатка одной минуты - сначала спред из CopySpread. Потом посчитанный из Ask-Bid
2018.01.01 11:55:00.478 2017.10.23 01:00:00 14
2018.01.01 11:55:00.478 2017.10.23 01:00:00 2017.10.23 01:00:00: Bid = 1.17715 Ask = 1.17729 SP = 0.00014
2018.01.01 11:55:00.494 2017.10.23 01:00:00 9
2018.01.01 11:55:00.494 2017.10.23 01:00:00 2017.10.23 01:00:00: Bid = 1.17715 Ask = 1.17724 SP = 0.00009
2018.01.01 11:55:00.510 2017.10.23 01:00:00 9
2018.01.01 11:55:00.510 2017.10.23 01:00:00 2017.10.23 01:00:00: Bid = 1.17716 Ask = 1.17726 SP = 0.00010
...........
2018.01.01 11:55:01.023 2017.10.23 01:00:30 1
2018.01.01 11:55:01.023 2017.10.23 01:00:30 2017.10.23 01:00:30: Bid = 1.17704 Ask = 1.17705 SP = 0.00001
2018.01.01 11:55:01.876 2017.10.23 01:00:30 -1
2018.01.01 11:55:01.876 2017.10.23 01:00:30 2017.10.23 01:00:30: Bid = 1.17707 Ask = 1.17705 SP = -0.00002
2018.01.01 11:55:01.893 2017.10.23 01:00:31 -3
2018.01.01 11:55:01.893 2017.10.23 01:00:31 2017.10.23 01:00:31: Bid = 1.17707 Ask = 1.17703 SP = -0.00004
2018.01.01 11:55:01.909 2017.10.23 01:00:31 -3
2018.01.01 11:55:01.909 2017.10.23 01:00:31 2017.10.23 01:00:31: Bid = 1.17707 Ask = 1.17704 SP = -0.00003
2018.01.01 11:55:01.925 2017.10.23 01:00:32 -3
...........
2018.01.01 11:55:02.293 2017.10.23 01:00:48 -3
2018.01.01 11:55:02.293 2017.10.23 01:00:48 2017.10.23 01:00:48: Bid = 1.17702 Ask = 1.17707 SP = 0.00005
2018.01.01 11:55:02.309 2017.10.23 01:00:48 -3
2018.01.01 11:55:02.309 2017.10.23 01:00:48 2017.10.23 01:00:48: Bid = 1.17703 Ask = 1.17707 SP = 0.00004
2018.01.01 11:55:02.325 2017.10.23 01:00:49 -3
2018.01.01 11:55:02.325 2017.10.23 01:00:49 2017.10.23 01:00:49: Bid = 1.17707 Ask = 1.17707 SP = 0.00000
Т.е. значение CopySpread на текущем баре = минимальному.
А вот в историю бара ушло действительно последнее значение.
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <TICKVOL> <VOL> <SPREAD>
2017.10.23 01:00:00 1.17715 1.17720 1.17693 1.17707 64 0 0
В большинстве случаев (минут 10 проверил), но и тут бывают сбои.
Вот описанная выше проблема по 2017.10.23 00:53
В истории
2017.10.23 00:53:00 1.17685 1.17725 1.17685 1.17725 8 0 9
А по тикам:
2018.01.01 11:54:59.009 2017.10.23 00:53:43 48
2018.01.01 11:54:59.009 2017.10.23 00:53:43 2017.10.23 00:53:43: Bid = 1.17724 Ask = 1.17733 SP = 0.00009
2018.01.01 11:54:59.025 2017.10.23 00:53:43 48
2018.01.01 11:54:59.025 2017.10.23 00:53:43 2017.10.23 00:53:43: Bid = 1.17725 Ask = 1.17736 SP = 0.00011
2018.01.01 11:54:59.041 2017.10.23 00:53:43 48
2018.01.01 11:54:59.041 2017.10.23 00:53:43 2017.10.23 00:53:43: Bid = 1.17725 Ask = 1.17737 SP = 0.00012 <<<<<<---------- последний тик бара 2017.10.23 00:53
2018.01.01 11:54:59.057 2017.10.23 00:54:11 9
2018.01.01 11:54:59.057 2017.10.23 00:54:11 2017.10.23 00:54:11: Bid = 1.17728 Ask = 1.17737 SP = 0.00009 <<<<<<---------- первый тик бара 2017.10.23 00:54 - вот ему соответствует
Проверил версию что в историю уходит спред от первого тика следущего бара. Не подтвердилась:
История
2017.10.23 00:59:00 1.17717 1.17723 1.17709 1.17715 14 0 3
1-й тик следущего бараИстория
2018.01.01 11:55:00.478 2017.10.23 01:00:00 14
2018.01.01 11:55:00.478 2017.10.23 01:00:00 2017.10.23 01:00:00: Bid = 1.17715 Ask = 1.17729 SP = 0.00014
2017.10.23 01:00:00 1.17715 1.17720 1.17693 1.17707 64 0 0
1-й тик следущего бара
2018.01.01 11:55:02.342 2017.10.23 01:01:03 1
2018.01.01 11:55:02.342 2017.10.23 01:01:03 2017.10.23 01:01:03: Bid = 1.17707 Ask = 1.17708 SP = 0.00001
В общем - какая-то неразбериха со спредами (
...
MT4 b1090, в Обзоре рынка многие десятки символов, открыто несколько чартов. terminal.exe жрет 0-1% CPU.
MT5 b1730, в Обзоре рынка только GBPUSD MetaQuotes-Demo, чартов нет. terminal64.exe жрет 2-3% CPU.
Это нормально?
Несколько раз тема всплывала. МТ5 чуть больше грузит процессор, потому что транслирует больше информации.
Но в пределах 1-2% сравнивать некорректно.
Несколько браузеров с десятками открытых вкладок в режиме чтения кушают ноль. Странно, когда абсолютно пустой терминал потребляет, как торрент-клиент. И ничего не меняется, если выдернуть инет из компа.
С браузером сравнивать некорректно. Фоновые вкладки, насколько я представляю, вообще не потребляют ресурсов.
А терминал получает тики и строит тайм-серию, вне зависимости от того - активен график или нет, чтобы при переключении на него показать актуальную информацию без задержек.
Но я на самом деле не защищаю МТ, просто уточнил, что никто так и не удосужился провести полноценное сравнение со всеми выкладками для сервис-деска.