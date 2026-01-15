Ошибки, баги, вопросы - страница 2102
почему разница?
Ответ тот же.
Ответ тот же.
Спасибо. Пока я дополнял своё сообщение, не видел вашего дополнения.
Хоть и ничего не понял, да в общем-то и не надо. Главное понял что fmod и % дают разный результат. И при необходимости это буду учитывать.
Заметил такой баг в шрифтах.
при Times new roman - глюков нет,
а вот когда выбрал другой шрифт, например Roboto - некоторые буквы недорисовывает, и все это при размере 10 !!!
и только с английскими P и F
слева Roboto справа Times
Вопрос: кто - нибудь сталкивался?
при увеличение размера до 12 - все рисует нормально,
все бы ничего, но и на размере 9 = все рисует нормально :-)
OBJ_TRENDBYANGLE
В справке
Для установки наклона линии можно использовать как угол, так и координаты второй точки привязки.
Но задать по второй координате нельзя, не работает, проверил разными способами, проверьте пожалуйста...
Перепроверил, это баг ...
Я может что то пропустил, скачал терминал с сайта https://www.metatrader4.com/ именно МТ4, установил, запустил, открылся вроде как МТ5, но MetaEditor точно пятый. Платформы, что объединили? Дайте ссылку почитать что сделали.
Мт4 можно скачать только у своего брокера.
Смотрю у пару брокеров где успел посмотреть, мт5 вообще нет, а мт4 скачался релиз от 19 мая 17г. Видать много что пропустил.
Так что вообще происходит, объясните пожалуйста =)
Смотрю у пару брокеров где успел посмотреть, мт5 вообще нет, а мт4 скачался релиз от 19 мая 17г. Видать много что пропустил.
Так что вообще происходит, объясните пожалуйста =)
Мт4 умирает как платформа потому, что есть более быстрая и современная платформа мт5. Но из тех, кто не может свыкнуться с представление позиций в мт5., выбирают мт4. Ранее я также не любил мт5, сейчас понимаю, что она более быстрая и продвинутая. Даже два одинаковых алгоритма могут по разному работать в мт5 и мт4. Даже полностью идентичных кода могут работать по разному.