Alexey Viktorov:

почему разница?

Ответ тот же.

 
fxsaber:

Ответ тот же.

Спасибо. Пока я дополнял своё сообщение, не видел вашего дополнения.

Хоть и ничего не понял, да в общем-то и не надо. Главное понял что fmod и % дают разный результат. И при необходимости это буду учитывать.

 

Заметил такой баг в шрифтах.


при Times new roman - глюков нет, 

а вот когда выбрал другой шрифт, например Roboto - некоторые буквы недорисовывает, и все это при размере 10 !!!

и только с английскими P  и  F


слева Roboto справа Times

Вопрос: кто - нибудь сталкивался? 

при увеличение размера до 12 - все рисует нормально, 

все бы ничего, но и на размере 9 = все рисует нормально :-) 

 

OBJ_TRENDBYANGLE

В справке

Для установки наклона линии можно использовать как угол, так и координаты второй точки привязки.

Но задать по второй координате нельзя, не работает, проверил разными способами, проверьте пожалуйста...

 
Перепроверил, это баг ...

 
Я может что то пропустил, скачал терминал с сайта https://www.metatrader4.com/ именно МТ4, установил, запустил, открылся вроде как МТ5, но MetaEditor точно пятый. Платформы, что объединили? Дайте ссылку почитать что сделали.
 
Мт4 можно скачать только у своего брокера. 
 
Смотрю у пару брокеров где успел посмотреть, мт5 вообще нет, а мт4 скачался релиз от 19 мая 17г. Видать много что пропустил.

Так что вообще происходит, объясните пожалуйста =)

 
Мт4 умирает как платформа потому,  что есть более быстрая и современная платформа мт5. Но из тех,  кто не может свыкнуться с представление позиций в мт5., выбирают мт4. Ранее я также не любил мт5,  сейчас понимаю, что она более быстрая и продвинутая. Даже два одинаковых алгоритма могут по разному работать в мт5 и мт4. Даже полностью идентичных кода могут работать по разному. 
 
Я тоже за MT5, вот и столкнулся с проблемой, я не могу скачать его у брокеров где они раньше были, например финам, инстафорекс и т.д. Там только mt4, а раньше все было. Какая теперь политика брокеров, только 4-ка что ли, ничего не понимаю.
