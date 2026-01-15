Ошибки, баги, вопросы - страница 2095
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новый баг со спредом в тестере. Присутствует и в визуальном режиме и в обычном (т.к. эксперт видит завышенные спреды).
Можно проверить запустив эксперт МА из стандартных примеров, с параметрами по умолчанию.
Для некоторых дат спред завышается с 2-5 до 200 - 500 на целые сутки с 0:00 до 23:59. Проверено на 2-х ДЦ - видимо проблема не в котировках, а в самом тестере.
Вот пример для даты 16.10.2017. Тест надо запускать с 16.10.2017. На заднем плане терминал с прокрученым на эту дату графиком - там спред в нормальном диапазоне.
Другой пример на др. ДЦ
Делаю эксперт который контролирует спред и именно эти 200 - 500 он и видит. В результате целый день работа не по алгоритму.
Другая найденная дата 19.09.2017. Прогнал тест с сентября до сегодня - около 20-30% дней с завышенным спредом. Видел завышение до 2000.
Отправляю в СД.PS. Ответили. В новом билде будет исправлено.
...
Отправляю в СД.
Тоже жду ответа по этому вопросу:
Открыта, Начата: 2017.12.16 14:36, #1911211
OrderSend на MetaQuotes-Demo зависает - иногда несколько секунд выполняется, иногда не снять скрипт (только через закрытие терминала).
Результат
'7489613': instant sell 0.01 GBPUSD at 1.34334 (deviation: 100) '7489613': accepted instant sell 0.01 GBPUSD at 1.34334 (deviation: 100) '7489613': deal #176902665 sell 0.01 GBPUSD at 1.34334 done (based on order #193547458) '7489613': order #193547458 sell 0.01 / 0.01 GBPUSD at 1.34334 done in 73.458 ms '7489613': instant buy 1.00 GBPUSD at 1.34342 (deviation: 100) '7489613': accepted instant buy 1.00 GBPUSD at 1.34342 (deviation: 100) '7489613': deal #176902666 buy 1.00 GBPUSD at 1.34342 done (based on order #193547459) '7489613': order #193547459 buy 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.34342 done in 76.044 ms '7489613': failed close position #193547459 buy 0.99 GBPUSD by position #193547458 [Invalid request]
На самом деле все отлично перекрывается, но только в логах ошибочные сообщения, и возврат OrderSend отрицательный. Если в исходнике убрать выделенную строку, то совсем неадекватное сообщение можно увидеть в логах.
Баг Стилизатора ME МТ4/МТ5
Реальные тики М1. При отрицательном спреде в окне данных тестера (виз. режим) спред становится неправильным. Ваш сервер, 2017.10.23 01:00 и 01:01 минуты
Сделал эксперт который проверяет спред. При отрицательном спреде эксперт видит неправильный спред, - увеличенный на 1. На скриншоте -1 в эксперте, -2 на графике. При положительном спреде - в эксперте все правильно.
Спред на реальных тиках может сильно отличаться от спреда по ценам открытия. Вот пример с разницей в 39 пт. 2017.10.23 00:53
По ценам открытия:
По реальным тикам:
Что то мне казалось, что должно соответствовать в обоих режимах...
Сделал эксперт который проверяет спред. При отрицательном спреде эксперт видит неправильный спред, - увеличенный на 1. На скриншоте -1 в эксперте, -2 на графике. При положительном спреде - в эксперте все правильно.
Уверен, что Вами допущена ошибка в коде при вычислении спреда. Если не найдете, покажите код.
а что случилось с функциями Copy... ? раньше они возвращали тайм-серию, а сейчас нет:
в принципе не сложно самому развернуть индексацию массива, но прежний код где использовал функции разворачивающие тайм-серии после Copy... наверное теперь работать не будут
а что случилось с функциями Copy... ? раньше они возвращали тайм-серию, а сейчас нет:
в принципе не сложно самому развернуть индексацию массива, но прежний код где использовал функции разворачивающие тайм-серии после Copy... наверное теперь работать не будут
Изначально так и было и в справке об этом написано.
Уверен, что Вами допущена ошибка в коде при вычислении спреда. Если не найдете, покажите код.
Хм. Ну найдите )))
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnTick()
{
int s[];
CopySpread(_Symbol,_Period,0,1,s);
Print(s[0]);
}