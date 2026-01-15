Ошибки, баги, вопросы - страница 2105
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с таким:
выставляем buylimit
сервер возвращает ошибку Request Timeout
но при этом ордер устанавливается.
соответственно советник получает ошибку 10012 и пытается еще раз выставить ордер.
Копать надо в сторону структуры
struct MqlDateTime
{
int year; // год
int mon; // месяц
int day; // день
int hour; // час
int min; // минуты
int sec; // секунды
int day_of_week; // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота)
int day_of_year; // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)
};
да, интересует только день, конкретные интервалы дней, т.е из 365 дней годы интервалы с 15 по 140, с 150 по 300 и с 320 по 350, условно
перечисленные функции не совсемкорректны для моего случая, здесь Day это день месяца а не года
int day_of_year; // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)
не пользовался этой структурой, но вроде как есть то, что нужно? или нет?
int day_of_year; // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)
решил вопрос с указанием конкретного дня года, не в том месте указывал прописывал))), остался вопрос с интервалом..
решил if (DayOfYear()>=16&&DayOfYear()<=26) всем спасибо!!
да верно, но я не могу задать необходимый интервал дней, сова шпарит подряд хотя должна пропускать дни
вот такое условие пробовал прописать
if (DayOfYear()>=(Day0+16)||DayOfYear()<=(Day0+30))
где int Day0 = DayOfYear()==0;
ну наверно так имели ввиду.
иначе ваш код выше не имел смысла.
ВЫ писали так:
Если текущий день больше 16!!!
Или текущий день меньше 30,
тогда делаем ту-ту
другими словами, Вы сами указали робота торговать каждый день
Если продукт раньше в маркете публиковался как утилита, но по факту индикатор, могу ли я переделать этот индикатор в скрипт или советник и опубликовать в том же продукте в маркете?
насколько я знаю, можно попросить модератора перенести в другую категорию.
а вот вопрос, можно ли поменять сам тип программы. ?
Ну да, сейчас индикатор, но индикатор не делает то что нужно, хочу переделать в советника, а это уже другой тип и что делать новый продукт ? Что делать со старой версией ? Много тут вопросов появляется.....
Проще написать модератору маркета в обсуждении продукта, чем тут задаваться вопросами.
выставляем buylimit
сервер возвращает ошибку Request Timeout
но при этом ордер устанавливается.
Тайм-аут говорит о том, что ответ от сервера не был получен в разумные сроки. Но не о результате выполнения приказа.