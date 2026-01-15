Ошибки, баги, вопросы - страница 2105

Новый комментарий
 

Всем привет.

Кто-нибудь сталкивался с таким: 

выставляем buylimit 

сервер возвращает ошибку Request Timeout


но при этом ордер устанавливается. 


соответственно советник получает ошибку 10012 и пытается еще раз выставить ордер.

PE      0       17:58:29.124(EURCHF,H1) OPEN ORDER sy=EURCHF op=2 ll=0.01 sl=10000 tp=0 coomment= Num mn=777 SYMBOL_FILLING_MODE=2 SYMBOL_TRADE_EXEMODE=2 
SYMBOL_EXPIRATION_MODE=15 SYMBOL_TRADE_MODE=4 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=0 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=0 SYMBOL_ORDER_MODE=127 SYMBOL_START_TIME=0 
SYMBOL_EXPIRATION_TIME=0 SYMBOL_SPREAD=5 SYMBOL_SESSION_DEALS=0
OJ      0       18:01:29.130(EURCHF,H1) Result ERROR= 10012 symbol EURCHF volume 0.01 action 5 tp 0.0 sl 1.07173 type 2 price 1.17173   
Request canceled by timeout
 
Alexey Viktorov:

Копать надо в сторону структуры

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // год
   int mon;            // месяц
   int day;            // день
   int hour;           // час
   int min;            // минуты
   int sec;            // секунды
   int day_of_week;    // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота)
   int day_of_year;    // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0)
  };

да, интересует только день, конкретные интервалы дней, т.е из 365 дней годы интервалы с 15 по 140, с 150 по 300 и с 320 по 350, условно

перечисленные функции не совсемкорректны для моего случая, здесь Day это день месяца а не года

 
mg01510:

да, интересует только день, конкретные интервалы дней, т.е из 365 дней годы интервалы с 15 по 140, с 150 по 300 и с 320 по 350, условно

перечисленные функции не совсемкорректны для моего случая, здесь Day это день месяца а не года

не пользовался этой структурой, но вроде как есть то, что нужно? или нет? 

 int day_of_year;    // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0) 

 
Vladislav Andruschenko:
не пользовался этой структурой, но вроде как есть то, что нужно? или нет? 

 int day_of_year;    // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0) 

решил вопрос с указанием конкретного дня года, не в том месте указывал прописывал))), остался вопрос с интервалом..

решил if (DayOfYear()>=16&&DayOfYear()<=26) всем спасибо!!

 
mg01510:

да верно, но я не могу задать необходимый интервал дней, сова шпарит подряд хотя должна пропускать дни

вот такое условие пробовал прописать

 if (DayOfYear()>=(Day0+16)||DayOfYear()<=(Day0+30))

где int Day0 = DayOfYear()==0;


 if (DayOfYear()>=(Day0+16)&&DayOfYear()<=(Day0+30))


ну наверно так имели ввиду. 



иначе ваш код выше не имел смысла. 

ВЫ писали так:

Если текущий день больше 16!!!

Или текущий день меньше 30,

тогда делаем ту-ту


другими словами, Вы сами указали робота торговать каждый день

 

Если продукт раньше в маркете публиковался как утилита, но по факту индикатор, могу ли я переделать этот индикатор в скрипт или советник и опубликовать в том же продукте в маркете?

 
Vladimir Pastushak:

Если продукт раньше в маркете публиковался как утилита, но по факту индикатор, могу ли я переделать этот индикатор в скрипт или советник и опубликовать в том же продукте в маркете?


насколько я знаю, можно попросить модератора перенести в другую категорию. 

а вот вопрос, можно ли поменять сам тип программы. ?

 
Vladislav Andruschenko:

насколько я знаю, можно попросить модератора перенести в другую категорию. 

а вот вопрос, можно ли поменять сам тип программы. ?


Ну да, сейчас индикатор, но индикатор не делает то что нужно, хочу переделать в советника, а это уже другой тип и что делать новый продукт ? Что делать со старой версией ? Много тут вопросов появляется.....

 
Vladimir Pastushak:

Ну да, сейчас индикатор, но индикатор не делает то что нужно, хочу переделать в советника, а это уже другой тип и что делать новый продукт ? Что делать со старой версией ? Много тут вопросов появляется.....

Проще написать модератору маркета в обсуждении продукта, чем тут задаваться вопросами.

 
Vladislav Andruschenko:

выставляем buylimit 

сервер возвращает ошибку Request Timeout

но при этом ордер устанавливается. 

Тайм-аут говорит о том, что ответ от сервера не был получен в разумные сроки. Но не о результате выполнения приказа.

1...209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112...3696
Новый комментарий