Ошибки, баги, вопросы - страница 2093
Некоторое время назад писал несколько строк, Заметил недоработку:
ЗЫ: хотя не, там схема немного другая была:
Какое время пост на форуме доступен для редактирования?
Если начать топик, то как потом в начальный пост вносить изменения по ходу обсуждения? (есть ли такая возможность?)
раньше в mt5 можно было создать папку в проектах и там компилировать файл затем он появлялся в советниках или индикаторах
сейчас он только компилируется в туже папку и все
как его сейчас запускать?
есть ли подобный функционал в новом mt5 storage
МТ5 1730
В терминале настроено смещение правой границы графика.
При изменении зума ожидал, что правая граница отрисовки индикатора и линий (объектов) не должна смещаться. Надо дважды перещелкнуть установку/отмену правой границы туда-сюда для нормализации "картинки".
В МТ4 при аналогичном коде ничего подобного не наблюдается.
Это штатное поведение и надо что-то предпринять в коде или это баг?
Вот нажали зум
Добрый день.
МТ5 build 1730.
Странное поведение тестера в режиме визуализации.
В обычном режиме тестирование проходит штатно.
QP 0 16:17:44.170 Core 1 initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:1
HF 0 16:17:44.170 Core 1 successfully initialized
В режиме визуализации не хочет подхватывать первоначальный баланс.
Выдает ошибку:
LF 2 16:18:27.674 Trade 2017.09.15 10:50:01 current account state: Balance: 0.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 0.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 0.00
При этом депозит видит:
GG 0 16:18:21.979 Tester initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:1
LN 0 16:18:21.980 Tester successfully initialized
При повторном компилировании советника запускается 1 раз из десяти. При этом после остановки, снова не запускается.
Это ошибка этого build 1730 или проблема на моей стороне?
Напишите, пожалуйста, в сервисдеск. Необходимы логи, эксперт (после всех проверок он будет удален).
подтверждаю, решается перезапуском тестера
За несколько лет активного использования тестера, такая ситуация не возникала ни разу. А после последнего обновления ни один мой кастомный советник не запускается в режиме визуализации. Только встроенные по умолчанию советники (макды и машки ) нормально запускаются в режиме визуализации и то через раз.
