Ошибки, баги, вопросы - страница 2098
Запущен с нуля.
Домашний комп.
Скорее всего ваш комп тормозит.
"Тормозит" только на MT5.
Домашний комп.
Точно не бред, есть непонимание. Объясните, куда ломится метаедитор, что ему делать в инете?
Ну так не показывайте свое непонимание на людях.
Какое отношение имеет метаедитор и то что он ломится к загрузке терминалом процессора?
Вот Ренат в ветке, у него и спросите куда едитор ломится
Почему они постоянно слетают ???
Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com
Смените браузер на тот, который хранит пароли. Например используйте Google Chrome - он подтянет все Ваши сохранённые пароли (конечно если Вы в настольной версии Google Chrome работаете залогинившись в Google аккаунт).
Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com
Почему-то вообще не получается авторизоваться. На сайте всё работает. В MT5 на андроиде не получается:
Почему такая весьма полезная функция как ChartXYToTimePrice() такая дорогая по времени выполнения?
Я написал функцию - аналог XYToTimePrice() и она работает гораздо быстрее. До нескольких сотен раз быстрее.
Уважаемые разработчики, загляните плиз в свой код. Такое ощущение, что он сделан весьма не оптимально и его можно убыстрить на 2-3 порядка.
Код тестового индикатора прилагаю. Просто двигайте мышкой.