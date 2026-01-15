Ошибки, баги, вопросы - страница 2098

fxsaber:

Запущен с нуля.

Домашний комп.


Скорее всего ваш комп тормозит.

 
Sergey Chalyshev:

Скорее всего ваш комп тормозит.

"Тормозит" только на MT5.

 
fxsaber:

Запущен с нуля.

Домашний комп.

Спасибо, проверим.
 
Помогите пожалуйста ни как не могу поставить рендж бары в мт4. Раньше (года 2 назад) качал любой индюк и всё работала. Сейчас же ни один не работает. Ставлю на график, в автономном режиме не появляются.
 
Sergey Chalyshev:

Точно не бред, есть непонимание. Объясните, куда ломится метаедитор, что ему делать в инете?

Ну так не показывайте свое непонимание на людях.

Какое отношение имеет метаедитор и то что он ломится к загрузке терминалом процессора?

Вот Ренат в ветке, у него и спросите куда едитор ломится

 
Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com
Почему они постоянно слетают ???
 
Vladimir Pastushak:
Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com
Почему они постоянно слетают ???

Смените браузер на тот, который хранит пароли. Например используйте Google Chrome - он подтянет все Ваши сохранённые пароли (конечно если Вы в настольной версии Google Chrome работаете залогинившись в Google аккаунт).

 
Vladimir Karputov:

Смените браузер на тот, который хранит пароли. Например используйте Google Chrome - он подтянет все Ваши сохранённые пароли (конечно если Вы в настольной версии Google Chrome работаете залогинившись в Google аккаунт).


Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com

 
Vladimir Pastushak:

Ребят, надоело в андроиде в мт5 постоянно вводить логин и пароль от www.mql5.com

Почему-то вообще не получается авторизоваться. На сайте всё работает. В MT5 на андроиде не получается:


 

Почему такая весьма полезная функция как ChartXYToTimePrice() такая дорогая по времени выполнения?

Я написал функцию - аналог XYToTimePrice() и она работает гораздо быстрее. До нескольких сотен раз быстрее.
Уважаемые разработчики, загляните плиз в свой код. Такое ощущение, что он сделан весьма не оптимально и его можно убыстрить на 2-3 порядка.
Код тестового индикатора прилагаю. Просто двигайте мышкой.

void XYToTimePrice(int x,int y,datetime &time,double &price,int id)
  {
   static int left_bar; // номер самого левого бара на экране
   static int WidBar;
   static int Wid;
   static int Hei;
   static double y_min;
   static double y_max;
   static int PerSec=PeriodSeconds();
   static bool ChartChange=true;
   if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { ChartChange=true; return; } 
   if(ChartChange) // если было изменение чатра после последнего вычисления
     {
      left_bar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);        // номер самого левого бара на экране
      Wid=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS);               // ширина экрана в пикселях
      WidBar=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS);              // ширина экрана в барах
      Hei=(int)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);              // высота экрана в пикселях
      y_min=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);                         // макс. цена на экране
      y_max=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);                         // мин. цена на экране
     }
   if(x>Wid || x<0 || y<0 || y>Hei) return;  // выходим если точка (x,y) за пределами экрана
   price=y_min+(Hei-y)*(y_max-y_min)/Hei;
   int NrBar=left_bar-(int)((double)x/((double)Wid/(double)WidBar)); 
   datetime T[1];
   if(NrBar>=0) CopyTime(NULL,0,NrBar,1,T);
   else { CopyTime(NULL,0,0,1,T); T[0]+=fabs(NrBar)*PerSec;}
   ChartChange=false;
   time=T[0];
  }
TestSpeedXY.mq5  12 kb
