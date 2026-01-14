Ошибки, баги, вопросы - страница 1252

Новый комментарий
 
Не баг, просто предупреждение о существенной потере точности представления константы 1.2 в виде float. Вообще float использовать в мат операциях нельзя, если результат хоть как-либо значим. Переходите на double.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
stringo:

Вообще-то, есть несколько нюансов.

Например, в тестере 975 билда неправильно считались свопы для объёмов меньше 1 лота. В 1010 билде это поправили

stringo:

Вообще-то, есть несколько нюансов.

Например, в тестере 975 билда неправильно считались свопы для объёмов меньше 1 лота. В 1010 билде это поправили

Видимо так сильно "поправили", что сломали.

Потестировал эксперта в 975 и в 1010 и расхождения там явно не на величину свопа!

Во вложенных файлах результаты...

P.S. И ещё, странно что больше никто не видит разницы.
Я что один пытаюсь на этих торговых скриптах денег заработать ) ?

Файлы:
Deals975.txt  20 kb
Deals1010.txt  20 kb
 
crOss:
Видимо так сильно "поправили", что сломали.

Потестировал эксперта в 975 и в 1010 и расхождения там явно не на величину свопа!

Во вложенных файлах результаты...

P.S. И ещё, странно что больше никто не видит разницы.
Я что один пытаюсь на этих торговых скриптах денег заработать ) ?

Попробуйте обновиться с MetaQuotes-Demo на 1021 билд и проверить еще раз.
 

В новых билдах наблюдается проблема с переполнением стека у агентов при оптимизации.

Например такой код:

#property stacksize 2048
int OnInit()
{  
  int z[300000];
  return 0;
}

Агенты выдают ошибку: "critical runtime error 504 in OnInit function (out of stack in module ...)"

Хотя в обычном режиме советник работает без проблем. 

Причём размер stacksize вообще ни на что не влияет. Его можно задать каким угодно, но без толку.

Как я понял, размер стековой памяти у агентов стал жёстко ограничен 1 Мб.

 
stringo:
Покажите пример Вашего кода, иллюстрирующий проблему
Проблема в том, что надо постоянно искать вот эти проблемы. Точнее как обойти созданные вами проблемы.

Пример - да любое числовое глобальное переменное, которое влияет на результат и зависит от extern переменной. 
Ставите новое свойство - а результат дает старый.
Конечно можно обойти инициализацией глобальной переменной в Init.
Зачем нам удобство в использовании? Там объявили. где-то в жобе инициализировали..... все путем.
 

Здравствуйте, у вас утечки памяти!!!!!!!!!!

2014.12.05 14:35:47.701 Bruteforce_iMA_1.12 EURUSD,M1: 238934880 bytes of leaked memory

вот так оно происходит из за static. Без него все хорошо.
Почему структура новая создается каждый раз? Она же static

Да я не знаю ваших приков со static
так как вы его свойства (время жизни  и создания) меняете когда душе угодно и оно зависит от используемой программы.


Мне надо просто одна структура внутри функции со временем жизни всей программы
Как получить, подскажите пожалуйста.
(по ходу придется обходить через глобальную переменную, но зачем мне глобальная переменная если использовать ее хочу внутри только одной функции ??? Очень удобно)

struct z_pl_z_mn
{
   bool Z_pl1[];
   bool Z_mn1[];
   bool Z_0[];
   int Z_pl1_result_x[];
   int Z_mn1_result_x[];
   int Z_pl1_result_y[];
   int Z_mn1_result_y[];
   
   z_pl_z_mn(int size)
   {
      ArrayResize(Z_pl1, size);
      ArrayResize(Z_mn1, size);
      ArrayResize(Z_0, size);
      ArrayResize(Z_pl1_result_x, size);
      ArrayResize(Z_mn1_result_x, size);
      ArrayResize(Z_pl1_result_y, size);
      ArrayResize(Z_mn1_result_y, size);
   }
};

int g_shift_start_chart = 100;
int g_shift_stop_chart = 10;

void some_function ()
{
   static z_pl_z_mn temp_data(g_shift_start_chart - g_shift_stop_chart + 1);
   ZeroMemory(stat_simple);
}
 

Билд 1024

W8.1 64

В тестере надпись на кнопке Старт/Стоп систематически "замерзает" на Стоп. Непонятно, идет тестирование в данный момент или нет. Причем кнопка работает нормально, но надпись на ней не меняется.

[Удален]  

Смотрел свой профиль, решил поудалять заявки в друзья. больно много их накопилось, клик, клик, клик... гдето после 10го удаления выскочила такая фигня....

 

И теперь я не могу зайти с домашнего компа на сайт, куки удалил..... все равно при попытке зайти на сайт выскакивает эта френь.... щас пишу с ВПСа под своим логином и паролем, спасите, помогите, предполагаю блокировку по АйПи 

 

 
IvanIvanov:

Смотрел свой профиль, решил поудалять заявки в друзья. больно много их накопилось, клик, клик, клик... гдето после 10го удаления выскочила такая фигня....

 

И теперь я не могу зайти с домашнего компа на сайт, куки удалил..... все равно при попытке зайти на сайт выскакивает эта френь.... щас пишу с ВПСа под своим логином и паролем, спасите, помогите, предполагаю блокировку по АйПи 

 

Автоматическая защита - блокировка по АЙПИ ,пиши в севисдеск ,слишком быстро удалял )
[Удален]  
server:
Автоматическая защита - блокировка по АЙПИ ,пиши в севисдеск ,слишком быстро удалял )
В смысле быстро, чо сайт тормоз чтоли :-))))))) Помогла перезагрузка роутера, видать Айпи   сменилось :-))))
1...124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259...3695
Новый комментарий