Ошибки, баги, вопросы - страница 1252
Вообще-то, есть несколько нюансов.
Например, в тестере 975 билда неправильно считались свопы для объёмов меньше 1 лота. В 1010 билде это поправили
Потестировал эксперта в 975 и в 1010 и расхождения там явно не на величину свопа!
Во вложенных файлах результаты...
P.S. И ещё, странно что больше никто не видит разницы.
Я что один пытаюсь на этих торговых скриптах денег заработать ) ?
Видимо так сильно "поправили", что сломали.
В новых билдах наблюдается проблема с переполнением стека у агентов при оптимизации.
Например такой код:
Агенты выдают ошибку: "critical runtime error 504 in OnInit function (out of stack in module ...)"
Хотя в обычном режиме советник работает без проблем.
Причём размер stacksize вообще ни на что не влияет. Его можно задать каким угодно, но без толку.
Как я понял, размер стековой памяти у агентов стал жёстко ограничен 1 Мб.
Покажите пример Вашего кода, иллюстрирующий проблему
Пример - да любое числовое глобальное переменное, которое влияет на результат и зависит от extern переменной.
Ставите новое свойство - а результат дает старый.
Конечно можно обойти инициализацией глобальной переменной в Init.
Зачем нам удобство в использовании? Там объявили. где-то в жобе инициализировали..... все путем.
Здравствуйте, у вас утечки памяти!!!!!!!!!!
вот так оно происходит из за static. Без него все хорошо.
Почему структура новая создается каждый раз? Она же static
Да я не знаю ваших приков со static
так как вы его свойства (время жизни и создания) меняете когда душе угодно и оно зависит от используемой программы.
Мне надо просто одна структура внутри функции со временем жизни всей программы
Как получить, подскажите пожалуйста.
(по ходу придется обходить через глобальную переменную, но зачем мне глобальная переменная если использовать ее хочу внутри только одной функции ??? Очень удобно)
Билд 1024
W8.1 64
В тестере надпись на кнопке Старт/Стоп систематически "замерзает" на Стоп. Непонятно, идет тестирование в данный момент или нет. Причем кнопка работает нормально, но надпись на ней не меняется.
Смотрел свой профиль, решил поудалять заявки в друзья. больно много их накопилось, клик, клик, клик... гдето после 10го удаления выскочила такая фигня....
И теперь я не могу зайти с домашнего компа на сайт, куки удалил..... все равно при попытке зайти на сайт выскакивает эта френь.... щас пишу с ВПСа под своим логином и паролем, спасите, помогите, предполагаю блокировку по АйПи
Автоматическая защита - блокировка по АЙПИ ,пиши в севисдеск ,слишком быстро удалял )