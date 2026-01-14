Спасибо, за добрые слова!

Ошибки, баги, вопросы - страница 1250
Попробую угадать... через определение инкремента между точками линии на двух соседних свечах?
Нет.
О том, что это возможно, сказала лишь потому, что это действительно возможно и работает.
Защита работает? :-)
А что вас сподвигло на написание этого индикатора?
Промолчу здесь на счёт первого (личного).
На счёт второго: надобность для трейдинга. Как раньше, так и сейчас.
Когда-то вручную, помню, перекрестием определяла и выверяла (как вспомню, так вздрогну, сколько времени на это уходило). И дико подобного не хватало.
P./S.: /*шепотом и озираясь по сторонам*/ Андрей, не бум развивать здесь эту тему, ок? А то ни за что, ни про что в баню направление выпишут. А день-то не банный так-то, а обычный трудовой.
:-) Ладушки.
Просто уточнить хотел, может, не все косяки вижу.
ps вот, мужикам наука. Вместо форум и СД трясти - взяла и решила себе проблему. Красавица :-)
Не говорите о том, о чём не знаете.
При определении значений трендовой линии на интересующем участке какими-либо обычными расчётами, есть "подводный камень". В т.ч., проявляться может не сразу. Обойти этот "камень", для меня и было самым сложным.
А вообще, конечно хорошо было бы, что бы функция ObjectGetValueByTime в MQL5 работала сродни как в MQL4 по результату. И не было при её применении вот так, как на скрине.
"Подводный камень" вижу один - выходные дни и пропуски баров, если есть что-то еще, подскажите.
Спасибо.
/*зардевшись*/ Неловко говорить после ваших слов, но истина дороже: именно СД помог. Без подсказки с их стороны, сама неизвестно ещё сколько бы искала решение проблемы. Это был как раз из случаев, когда всё на виду и просто ("перед глазами"), но "глаза в упор не не замечают", пока кто-то не покажет направление пальцем.
Ну, справедливости ради, мне СД тоже в свое время с веерами подсказал, где косяк, если создавать вторую точку привязки в будущем.
А решение то все равно сама делала.
Так что всё верно :-) Так держать.