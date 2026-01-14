Ошибки, баги, вопросы - страница 1250

Tapochun:
Попробую угадать... через определение инкремента между точками линии на двух соседних свечах?

Нет.

О том, что это возможно, сказала лишь потому, что это действительно возможно и работает.

 
Промолчу здесь на счёт первого (личного).

На счёт второго: надобность для трейдинга. Как раньше, так и сейчас.

Когда-то вручную, помню, перекрестием определяла и выверяла (как вспомню, так вздрогну, сколько времени на это уходило). И дико подобного не хватало.

P./S.:  /*шепотом и озираясь по сторонам*/ Андрей, не бум развивать здесь эту тему, ок? А то ни за что, ни про что в баню направление выпишут. А день-то не банный так-то, а обычный трудовой.

 
:-) Ладушки.

Просто уточнить хотел, может, не все косяки вижу.

ps вот, мужикам наука. Вместо форум и СД трясти - взяла и решила себе проблему. Красавица :-)

Как профессионал определения цены линии, расскажите, что это за "подводный камень"?
 
"Подводный камень" вижу один - выходные дни и пропуски баров, если есть что-то еще, подскажите.
И какой в этом камень? Зная формулу линии, абсолютно все равно был пропуск (временной) или нет. Свечи ведь одна за другой идут... Тут нужно только отловить момент ее образования, а дальше по формуле...
 
Silent:

Спасибо.

/*зардевшись*/ Неловко говорить после ваших слов, но истина дороже: именно СД помог. Без подсказки с их стороны, сама неизвестно ещё сколько бы искала решение проблемы. Это был как раз из случаев, когда всё на виду и просто ("перед глазами"), но "глаза в упор не не замечают", пока кто-то не покажет направление пальцем.

 
Ну, справедливости ради, мне СД тоже в свое время с веерами подсказал, где косяк, если создавать вторую точку привязки в будущем.

А решение то все равно сама делала.

Так что всё верно :-) Так держать.

 
Silent:
Спасибо, за добрые слова!
