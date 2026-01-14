Ошибки, баги, вопросы - страница 1254
Терминал теряет свечи и не восстанавливает их после перезагрузки и попытке обновить график. Билд 1024.
Во время совершения сделки отсутствовала сеть.
https://charts.mql5.com/6/444/eurjpy-m30-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-35242.png
должно быть так (билд 1010):
https://www.mql5.com/ru/charts/2742011/eurjpy-m30-instaforex-group-temp-file-screenshot-37966-png
Еще, линия цены , особенно на золоте скачет +- 1000 пунктов , не знаю, скачет ли за ней баланс при открытой сделке, было-бы неприятно на это смотреть (MetaQuotes-Demo ).
Еще один график, без свечей: https://charts.mql5.com/6/447/gbpchf-m15-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-20217.png
Не понимаю, почему в простой ситуации без template никак не обойтись, чтобы скомпилировать?
Такая вот торговля:
class CLASS;
Почему так нельзя?
Исправлено.
Дождитесь следующего билда.
У меня что-то подобное было, когда грузил терминал тяжелыми индюками на 28 парах, в окне обзора рынка все нормально менялось, а графики стояли как вкопанные)
Индюков тяжелых нет. Обновил до билда 1026. Свечи рисуются а дырка не закрылась и не обновляется. Но буду надеяться что с котировками проблема.
https://charts.mql5.com/6/451/eurjpy-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-16452.png
еще и ссылку на форуме нельзя вставить нормально.
Потому, что класс CLASS необходимо предобъявить, добавьте перед объявлением структуры STRUCT следующую строку:
Не знал о такой особенности, спасибо!
Исправлено.
Дождитесь следующего билда.