Ошибки, баги, вопросы - страница 1254

 Терминал теряет свечи и не восстанавливает их после перезагрузки и попытке обновить график. Билд 1024.

 Во время совершения сделки отсутствовала сеть.

 

https://charts.mql5.com/6/444/eurjpy-m30-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-35242.png 

должно быть так (билд 1010):

https://www.mql5.com/ru/charts/2742011/eurjpy-m30-instaforex-group-temp-file-screenshot-37966-png 

Еще, линия цены , особенно на золоте скачет +- 1000 пунктов , не знаю, скачет ли за ней баланс при открытой сделке, было-бы неприятно на это смотреть (MetaQuotes-Demo ).  

 

Еще один график, без свечей: https://charts.mql5.com/6/447/gbpchf-m15-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-20217.png

[Удален]  

Не понимаю, почему в простой ситуации без template никак не обойтись, чтобы скомпилировать?

struct STRUCT
{
  int a;
  
  template <typename T>
  void operator =( const T &Source )
//  void operator =( const CLASS* &Source ) // если не template-вариант - ошибка компиляции
  {
    this.a = Source.a;
  }
};

class CLASS
{
public:
  int a;
  
  void operator =( const STRUCT &Source )
  {
    this.a = Source.a;
  }
};

void OnStart()
{
 STRUCT Struct;
 CLASS* Class = new CLASS;
 
 Class.a = 5;
 
 Struct = Class;
 Struct.a++;
 Class = Struct;
 
 Print(Class.a);
 
 delete(Class);
}
 
СПЕЦИАЛИСТЫ! подскажите как добавить РУЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ покупки ? Заранее благодарен!
 

Такая вот торговля:

)))

Файлы:
QIP_Shot_-_Screen_101.png  16 kb
 
zaskok:

Не понимаю, почему в простой ситуации без template никак не обойтись, чтобы скомпилировать?

Потому, что класс CLASS необходимо предобъявить, добавьте перед объявлением структуры STRUCT следующую строку:
class CLASS;
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы
zaskok:

Почему так нельзя?

Исправлено.

Дождитесь следующего билда.

 
Crucian:

Такая вот торговля:

)))

У меня что-то подобное было, когда грузил терминал тяжелыми индюками на 28 парах, в окне обзора рынка все нормально менялось, а графики стояли как вкопанные)
 
Olegts:
У меня что-то подобное было, когда грузил терминал тяжелыми индюками на 28 парах, в окне обзора рынка все нормально менялось, а графики стояли как вкопанные)

 Индюков тяжелых нет. Обновил до билда 1026. Свечи рисуются а дырка не закрылась и не обновляется.  Но буду надеяться что с котировками проблема.

https://charts.mql5.com/6/451/eurjpy-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-16452.png

еще и ссылку на форуме нельзя вставить нормально.

Файлы:
QIP_Shot_-_Screen_102.png  15 kb
[Удален]  
mql5:
Потому, что класс CLASS необходимо предобъявить, добавьте перед объявлением структуры STRUCT следующую строку:

Не знал о такой особенности, спасибо!

alexvd:

Исправлено.

Дождитесь следующего билда.

Отлично! Уважьте с просьбой.
[Удален]  
Кто-нибудь замечал после выставлении отложенных ордеров (МТ5 1010) с установкой времени жизни, что срок действия ордера (после установки) всегда ORDER_TIME_GTC вместо ORDER_TIME_SPECIFIED?
