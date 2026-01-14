Ошибки, баги, вопросы - страница 1255

Новый комментарий
 
Tapochun:
Кто-нибудь замечал после выставлении отложенных ордеров (МТ5 1010) с установкой времени жизни, что срок действия ордера (после установки) всегда ORDER_TIME_GTC вместо ORDER_TIME_SPECIFIED?
Вы уверены, что правильно заполняете поля торгового запроса ? Проверили у себя-не воспроизводится.
[Удален]  
alexl:
Вы уверены, что правильно заполняете поля торгового запроса ? Проверили у себя-не воспроизводится.
Проверил и не раз... оставил заявку в сервисдеск #1121148.
[Удален]  
alexl:
Вы уверены, что правильно заполняете поля торгового запроса ? Проверили у себя-не воспроизводится.
То-есть, когда Вы у себя установили для ордера ORDER_TIME_SPECIFIED по запросу у того же ордера получаете ORDER_TIME_SPECIFIED?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Tapochun:
То-есть, когда Вы у себя установили для ордера ORDER_TIME_SPECIFIED по запросу у того же ордера получаете ORDER_TIME_SPECIFIED?
Отписали вам в сервисдеске
 


Помогите разобратся пожалуйста:

На символе GBPNZD (или если совсем точно GBPNZG@)...

... терминал говорит что SwapType "GBP" тоесть "Base",

  ... а тестовой скрипт - что "SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN"   ? ? ?


На баг похоже.. али чего недоглядел?


Брокер AGMMarkets, демо акаунт... Скрипт прикрепил...

Спасибо!
Файлы:
TestSwapTypes.mq5  2 kb
[Удален]  
MetaQuotes:

Обновление платформы MetaTrader 5 build 1035: Построитель опционных стратегий и доступ к тикам

MQL5: Добавлена функция работы с тиковой историей CopyTicks. Функция позволяет получить массив тиков, накопленных терминалом за текущую рабочую сессию. Глубина получаемых тиков ограничена последними 2 000.

Лучше поздно услышать и сделать, чем никогда... Наконец, появился неоспоримый пункт преимущества MT5 перед штатными возможностями MT4 (сторонние востребованные MQL4-решения сбора тиков без пропусков давно существуют). А сколько копий было сломано...

Сейчас самые шустрые выложат свои варианты сборщиков тиков, которые, конечно, актуальны будут только для FOREX, т.к. тиковые биржевые данные обязаны быть свободно доступными законодательно.

Поэтому логично напрашивается возможность вставить собранные тики в тестер. В MT4-тестере - без проблем. MT5 - никак. Хорошо бы еще один плюсик для MT5 реализовать.

Понятно, что доступ к тикам был сделан для реал-тайм торговли. И пользователи других платформ теперь не могут смеяться "в MT даже тики не посмотреть и скальпинг через одно место". Однако, сразу чувствуется ставший еще бОльшим перекос между возможностями реал-тайм торговли и тестером.

Хорошо бы предпринять действия для уменьшения этой зияющей пропасти между ними. Т.е. снова услышать сделать.
 

Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть одна не понятная ситуация.

Собственно дело в том, что ни как не получается заставить функцию ChartOpen(), в тестере (визуализаторе), открыть пару тройку графиков.

В обычном режиме все работает, но в тестере она постоянно возвращает не ноль как написано в справке, а одно и тоже число 16388.

Буду очень благодарен, если кто подскажет что не так. Тестовый робот прилагаю.

Файлы:
testCharts.mq5  3 kb
 

Не первый раз сталкивался с проблемой, когда вис терминал, приходилось перегружать. Так вот, глобальные переменные теряли свои значения или приобретали более старые, эксперт начинал работать на ошибочной информации.

Можно конечно предложить все писать в файл, но тогда какой смысл в глобальных переменных, если они ведут себя почти как обычные? Похожее явление происходит и с объектами на чартах. Может как то можно принудительно делать автосохранение среды? 

 

кто в курсе, OnChartEvent работает в тестере?

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)

что-то у меня не хочет

 
sanyooooook:

кто в курсе, OnChartEvent работает в тестере?

что-то у меня не хочет

В мт4 работает.
1...124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262...3695
Новый комментарий