Ошибки, баги, вопросы - страница 1255
Кто-нибудь замечал после выставлении отложенных ордеров (МТ5 1010) с установкой времени жизни, что срок действия ордера (после установки) всегда ORDER_TIME_GTC вместо ORDER_TIME_SPECIFIED?
Вы уверены, что правильно заполняете поля торгового запроса ? Проверили у себя-не воспроизводится.
То-есть, когда Вы у себя установили для ордера ORDER_TIME_SPECIFIED по запросу у того же ордера получаете ORDER_TIME_SPECIFIED?
Помогите разобратся пожалуйста:
На символе GBPNZD (или если совсем точно GBPNZG@)...
... терминал говорит что SwapType "GBP" тоесть "Base",
... а тестовой скрипт - что "SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN" ? ? ?
На баг похоже.. али чего недоглядел?
Брокер AGMMarkets, демо акаунт... Скрипт прикрепил...Спасибо!
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1035: Построитель опционных стратегий и доступ к тикам
MQL5: Добавлена функция работы с тиковой историей CopyTicks. Функция позволяет получить массив тиков, накопленных терминалом за текущую рабочую сессию. Глубина получаемых тиков ограничена последними 2 000.
Сейчас самые шустрые выложат свои варианты сборщиков тиков, которые, конечно, актуальны будут только для FOREX, т.к. тиковые биржевые данные обязаны быть свободно доступными законодательно.
Поэтому логично напрашивается возможность вставить собранные тики в тестер. В MT4-тестере - без проблем. MT5 - никак. Хорошо бы еще один плюсик для MT5 реализовать.
Понятно, что доступ к тикам был сделан для реал-тайм торговли. И пользователи других платформ теперь не могут смеяться "в MT даже тики не посмотреть и скальпинг через одно место". Однако, сразу чувствуется ставший еще бОльшим перекос между возможностями реал-тайм торговли и тестером.
Хорошо бы предпринять действия для уменьшения этой зияющей пропасти между ними. Т.е. снова услышать сделать.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть одна не понятная ситуация.
Собственно дело в том, что ни как не получается заставить функцию ChartOpen(), в тестере (визуализаторе), открыть пару тройку графиков.
В обычном режиме все работает, но в тестере она постоянно возвращает не ноль как написано в справке, а одно и тоже число 16388.
Буду очень благодарен, если кто подскажет что не так. Тестовый робот прилагаю.
Не первый раз сталкивался с проблемой, когда вис терминал, приходилось перегружать. Так вот, глобальные переменные теряли свои значения или приобретали более старые, эксперт начинал работать на ошибочной информации.
Можно конечно предложить все писать в файл, но тогда какой смысл в глобальных переменных, если они ведут себя почти как обычные? Похожее явление происходит и с объектами на чартах. Может как то можно принудительно делать автосохранение среды?
кто в курсе, OnChartEvent работает в тестере?
что-то у меня не хочет
