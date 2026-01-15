Ошибки, баги, вопросы - страница 2488
могу конечно ошибаться, но кажется 2 месяца назад мой шаблон работал, а теперь при вызове деструктора CList в памяти остаются не уничтоженные объекты, код:
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 0 : 0 , 0.0
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 1 : 1 , 2.0
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 2 : 2 , 4.0
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 3 : 3 , 6.0
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 4 : 4 , 8.0
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) CData
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 5 undeleted objects left
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 5 objects of type CData left
2019.06.21 07:19:45.926 tstlist (EURUSD,H1) 280 bytes of leaked memory
да, наверное Вы правы, Ваш пример правильно работает, где то перепутал у себя в исходниках тестовые примеры
Спасибо!
Добрый день. Такая ситуация. ОООчень нужно чтобы советник/скрипт/индикатор/ещеКакаяНибудьШтука написана мною на mql4 не привязывалась именно к окну с графиком, нужно чтобы к программе.. ну типа, я напишу полезную мне штуку и не хочу включать ее постоянно к новым открытым графикам, хочу чтобы она оставалась. Что-то типа сервиса(из MT5), но нужно именно на МТ4.
Используйте сервисы
Возможно ли из ME добавить текущий код в Избранное Терминала?
На самом деле хотелось бы иметь отдельную вкладку "Отладка", куда можно было бы добавлять коды, которые сейчас пишутся и тестируются.
Сейчас получается, что для удобной работы нужно заводить отдельный Терминал, где все, что не касается текущих проектов, отсутствует.
Тогда получается отладка гораздо быстрее, т.к. не рябит от остальных кодов в самом Терминале.
Уважаемые разработчики. Уточните пожалуйста, автоматическая переразметка буферов индикатора - это нормально? Под переразметкой я понимаю следующее: макс. баров в окне, например 5000. Размер буфера + rates_total сбрасываются на 5000 по достижении размера 6439. Аналогично происходит в случае, когда макс. баров в окне = 10000. Сброс происходит при 11439.
Из-за этого индикаторы могут крашиться и показывать некорректные данные.
Билд 2085. Подобное поведение заметил где-то с 2000-х билдов.
Такое поведение в пятёрке было изначально.
Приведите пример крэша индикатора из-за перераспределения буферов
Т.е. Вы подтверждаете, что когда происходит накопление 1439 баров сверх нормы, терминал ПРИНУДИТЕЛЬНО сбрасывает размер буферов до значения макс. баров в окне? Если ДА, то об этом необходимо указать в документации. Т.к. это непредвиденное поведение.
По поводу примера. Имею ввиду кастомные разработки, которые работают с номерами баров. Т.е. запомнил номер бара 6438, а через 2 минуты (ТФ М1) буферы перераспределились и получился выход за пределы массива. Теперь понятно, что это "стандартное" поведение. Обновите документацию, пожалуйста.
Ошибка при выполнении:
Результат : 1
Ожидалось: 2 или (как в С++) - ошибка при компиляции
Обновите документацию, пожалуйста.
В каком месте нужно обновить документацию?
Однозначным идентификаторам бара всегда было время бара, а никак не его номер.
Если вашему графику кто-то вызвал ChartSetSymbolPeriod, то вы запросто словите изменение количества баров. Сюрприз?
Да, кстати, в OnCalculate есть такой параметр rates_total