Ошибки, баги, вопросы - страница 1249
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно средствами языка. У меня есть такая реализация (без применения ObjectGetValueByTime).
построил линию. в свойствах линии поставил галочку "луч влево". убедился, что точки привязки линии расположены на разных днях. что и требовалось ожидать - корректно строится линия на таймах меньше D1 и на D1 в том числе. Что бы было хорошо и на таймах выше D1 привязки должны быть не ниже соответствующего высшего ТФ.
Т.е., это нормально
H1
W1
Ок. Ладно. Сверху вниз и никак иначе.
Хорошо, но тут вопрос даже не сколько в этой функции, а сколько в том, что линии "прыгают", т.е. меняются ценовые координаты точек в момент времени при изменении масштаба.
У меня ценовые координаты не меняются при изменении масштаба.
Точнее, при изменении масштаба выводятся одни и те же значения трендовых линий (масштаб не влияет на расчёты значений)
А через что, если не секрет, реализовано?
Чисто с помощью MQL5.
Я просто индикаторы с этой функцией не только для себя применяю, но и в Маркете выставляю, поэтому приношу извинение, что не публикую здесь код.
У меня ценовые координаты не меняются при изменении масштаба.
Точнее, при изменении масштаба выводятся одни и те же значения трендовых линий.
Определено визуально или программно?
Программно.
Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.
Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)
По поводу "плавающих" объектов лучше конечно приводить конкретные примеры со скриншотами и т.п.
Но вообще проблема точности отрисовки упирается в дискретность перевода координат дата/цена в координаты XY на чарте с учетом масштаба на чарте. Никто ведь не делает построений в масштабе 1:1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M5, 2014.11.24
Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_13845.png
Программно.
Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.
Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)
Программно.
Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.
Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)
y=a+bx - вот и вся программная реализация, чего туману напускать?
Не говорите о том, о чём не знаете.
При определении значений трендовой линии на интересующем участке какими-либо обычными расчётами, есть "подводный камень". В т.ч., проявляться может не сразу. Обойти этот "камень", для меня и было самым сложным.
А вообще, конечно хорошо было бы, что бы функция ObjectGetValueByTime в MQL5 работала сродни как в MQL4 по результату. И не было при её применении вот так, как на скрине.