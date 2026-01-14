Ошибки, баги, вопросы - страница 1249

Новый комментарий
[Удален]  
DiPach:
Можно средствами языка. У меня есть такая реализация (без применения ObjectGetValueByTime).
А через что, если не секрет, реализовано?
 
joo:
построил линию. в свойствах линии поставил галочку "луч влево". убедился, что точки привязки линии расположены на разных днях. что и требовалось ожидать - корректно строится линия на таймах меньше D1 и на D1 в том числе. Что бы было хорошо и на таймах выше D1 привязки должны быть не ниже соответствующего высшего ТФ.

Т.е., это нормально

H1


W1


Ок. Ладно. Сверху вниз и никак иначе.

 
Tapochun:
Хорошо, но тут вопрос даже не сколько в этой функции, а сколько в том, что линии "прыгают", т.е. меняются ценовые координаты точек в момент времени при изменении масштаба.

У меня ценовые координаты не меняются при изменении масштаба.

Точнее, при изменении масштаба выводятся одни и те же значения трендовых линий (масштаб не влияет на расчёты значений)

 
Tapochun:
А через что, если не секрет, реализовано?

Чисто с помощью MQL5.

Я просто индикаторы с этой функцией не только для себя применяю, но и в Маркете выставляю, поэтому приношу извинение, что не публикую здесь код.

[Удален]  
DiPach:

У меня ценовые координаты не меняются при изменении масштаба.

Точнее, при изменении масштаба выводятся одни и те же значения трендовых линий.

Определено визуально или программно?
 
Tapochun:
Определено визуально или программно?

Программно.

Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.

Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)

[Удален]  
alexvd:

По поводу "плавающих" объектов лучше конечно приводить конкретные примеры со скриншотами и т.п.

Но вообще проблема точности отрисовки упирается в дискретность перевода координат дата/цена в координаты XY на чарте с учетом масштаба на чарте. Никто ведь не делает построений в масштабе 1:1

Строим несколько трендовых линий. Получаем их координаты цены в текущий момент времени (с помощью скрипта). Сдвигаем масштаб. Заново получаем значения трендовых линий на текущей свече. Вот результат.

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

GBPUSD, M5, 2014.11.24

Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_13845.png

GBPUSD, M5, 2014.11.24, Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo


Файлы:
TestTrendlinesValue.mq5  2 kb
 
DiPach:

Программно.

Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.

Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)

y=a+bx - вот и вся программная реализация, чего туману напускать?


[Удален]  
DiPach:

Программно.

Я там дополнила в посте, что у меня масштаб не влияет на расчёт значений.

Но поломать голову над тем, как это реализовать - да, было такое в своё время.)

Попробую угадать... через определение инкремента между точками линии на двух соседних свечах?
 
Talex:
y=a+bx - вот и вся программная реализация, чего туману напускать?


Не говорите о том, о чём не знаете.

При определении значений трендовой линии на интересующем участке какими-либо обычными расчётами, есть "подводный камень". В т.ч., проявляться может не сразу. Обойти этот "камень", для меня и было самым сложным.

А вообще, конечно хорошо было бы, что бы функция ObjectGetValueByTime в MQL5 работала сродни как в MQL4 по результату. И не было при её применении вот так, как на скрине.

1...124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256...3695
Новый комментарий