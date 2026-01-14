Ошибки, баги, вопросы - страница 1246

Как такое может быть?

В MarketWatch визуально наблюдаются 28 символов, а функция SymbolsTotal(true) возвращает значение 31.

Написал небольшой скрипт, вот результат:

 

 

Вот текст скрипта:

void OnStart()
  {
   int   i;
   
   Print("SymbolsTotal(true)=",SymbolsTotal(true));
   for ( i=0; i<SymbolsTotal(true); i++ )
      Print("",i," ",SymbolName( i, true ));
   
  }
 
ALXIMIKS:
Что со Storage MQL ???
Нажимаю "Фиксировать" а открывается абсолютно пустое окно. И там где путь фиксации (папки и файлы) просто пусто почему-то. 
Кнопка "ОК" тоже не активна.

Такое окно:

1 

 
Да, но уже разобрался.
Появляется когда ты зафиксировал, а сам забыл что это сделал и снова пытаешься зафиксировать код без изменений по сравнению с прошлой версией.
 
barabashkakvn:

Поиск обновлений срабатывает при подключению к серверу MetaQuotes-Demo. Это возможно в таких случаях:

  1. Переключение торгового счета с какого-то на торговый счет открытый на MetaQuotes-Demo;
  2. При перезагрузке терминала.

Только сегодня терминал обновился спустя 10 дней...

 

 

Разработчики, в МТ5 когда нибудь планируется довести до ума графику?

Н1, две трендовые


переключаю на D1


 
Silent:

Разработчики, в МТ5 когда нибудь планируется довести до ума графику?

Н1, две трендовые


переключаю на D1



так и должно быть. у вас опорные точки расположены в течении одного дня.

разнесите их на несколько дней - очень удивитесь.

и заодно подумайте, почему что и да как.

 
joo:

так и должно быть. у вас опорные точки расположены в течении одного дня.

разнесите их на несколько дней - очень удивитесь.

и заодно подумайте, почему что и да как.

Взаимно.
 
Silent:
Взаимно.
реально, не обижайтесь. прежде чем кричать "эй, разрабы, да вы задрали уже, когда допилите то то...?" нужно задать сначала себе вопрос "может быть я делаю что то не так?".
 
joo:
реально, не обижайтесь. прежде чем кричать "эй, разрабы, да вы задрали уже, когда допилите то то...?" нужно задать сначала себе вопрос "может быть я делаю что то не так?".

Может быть.

Если линия внутри дня имеет наклон, то при переходе с Н1 на Н12 и выше наклон должен исчезнуть?

Пифагор бы утопился.

В чем ошибка?

 
Silent:

Может быть.

Если линия внутри дня имеет наклон, то при переходе с Н1 на Н12 и выше наклон должен исчезнуть?

Пифагор бы утопился.

В чем ошибка?

весь "фокус" в точках привязки линий. не сомневаюсь, старина Пифагор об этом знал, и штаны свои рисовал похлеще местных аналитегов.

повторюсь, обратите внимание на то, где по времени расположены опорные точки линий. если точки расположены внутри дня, то при переходе с меньшего ТФ линия становится вертикально, при чем не трудно догадаться, в какую сторону будет смотреть луч - вверх или вниз.

ошибки в МТ нет. ошибка у Вас.

