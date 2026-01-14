Ошибки, баги, вопросы - страница 1246
Как такое может быть?
В MarketWatch визуально наблюдаются 28 символов, а функция SymbolsTotal(true) возвращает значение 31.
Написал небольшой скрипт, вот результат:
Вот текст скрипта:
Что со Storage MQL ???
Нажимаю "Фиксировать" а открывается абсолютно пустое окно. И там где путь фиксации (папки и файлы) просто пусто почему-то.
Кнопка "ОК" тоже не активна.
Такое окно:
Появляется когда ты зафиксировал, а сам забыл что это сделал и снова пытаешься зафиксировать код без изменений по сравнению с прошлой версией.
Поиск обновлений срабатывает при подключению к серверу MetaQuotes-Demo. Это возможно в таких случаях:
Только сегодня терминал обновился спустя 10 дней...
Разработчики, в МТ5 когда нибудь планируется довести до ума графику?
Н1, две трендовые
переключаю на D1
так и должно быть. у вас опорные точки расположены в течении одного дня.
разнесите их на несколько дней - очень удивитесь.
и заодно подумайте, почему что и да как.
Взаимно.
реально, не обижайтесь. прежде чем кричать "эй, разрабы, да вы задрали уже, когда допилите то то...?" нужно задать сначала себе вопрос "может быть я делаю что то не так?".
Может быть.
Если линия внутри дня имеет наклон, то при переходе с Н1 на Н12 и выше наклон должен исчезнуть?
Пифагор бы утопился.
В чем ошибка?
весь "фокус" в точках привязки линий. не сомневаюсь, старина Пифагор об этом знал, и штаны свои рисовал похлеще местных аналитегов.
повторюсь, обратите внимание на то, где по времени расположены опорные точки линий. если точки расположены внутри дня, то при переходе с меньшего ТФ линия становится вертикально, при чем не трудно догадаться, в какую сторону будет смотреть луч - вверх или вниз.
ошибки в МТ нет. ошибка у Вас.