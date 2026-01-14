Ошибки, баги, вопросы - страница 1247

joo:

весь "фокус" в точках привязки линий. не сомневаюсь, старина Пифагор об этом знал, и штаны свои рисовал похлеще местных аналитегов.

повторюсь, обратите внимание на то, где по времени расположены опорные точки линий. если точки расположены внутри дня, то при переходе с меньшего ТФ линия становится вертикально, при чем не трудно догадаться, в какую сторону будет смотреть луч - вверх или вниз.

Я знаю, где точки привязки, потому что они рассчитываются, и должны быть там, где находятся.

На другом терминале

Н1

D1


или


В зависимости от того, насколько сжат график за шкалу цены.

Если линия имеет наклон внутри дня, с точность точек привязки до секунд, - назовите причину, по которой угол наклона исчезает или гуляет от настроения терминала.

 
Silent:
...

Если линия имеет наклон внутри дня, с точность точек привязки до секунд, - назовите причину, по которой угол наклона исчезает или гуляет от настроения терминала.

я уже попытался объяснить, больше - пас.
joo:

ошибки в МТ нет. ошибка у Вас.

Согласен с Silent, сам не раз замечал, что если точки привязки объекта трендовой линии находятся вблизи друг от друга (насколько близко это "вблизи" - не проверял) при изменении вертикального масштаба графика происходят "скачки" линии, несоизмеримые с изменением масштаба. 

Особенно это заметно, если рядом расположить несколько линий с примерно равным углом, но у одних точки привязки далеко друг от друга, у других - близко. 

 
Попробуйте включить опцию "Точная шкала времени" в настройках терминала (вкладка "Графики"). 

Включил, даже перезагрузил терминал, не помогло... да и тут дело не во времени, дело в вертикальной шкале - цене.
 

https://www.mql5.com/ru/forum/139689 читали?

это из той же оперы.

Включал, выключал, и с примагничиванием игрался.
 
Даже участвовал, в прошлом году мою заявку по гуляющим "объектам" несколько месяцев мурыжили, но таки кое что допилили (веера, сетку).

Дело даже не только в этой конкретной заморочке. Графику МТ в целом надо до ума доводить и делать нормально юзабельной.

 
Silent:
Включал, выключал, и с примагничиванием игрался.

Не работает? У меня работает, правда не на всех масштабах графика (1-5). На 5-ом может сбиваться. Выравнивается по горизонтали. А у вас по вертикали.

Проверял на билдах 1010 и 1016. 

Silent:
Даже участвовал, в прошлом году мою заявку по гуляющим "объектам" несколько месяцев мурыжили, но таки кое что допилили (веера, сетку).

тогда какие вопросы?

ну не могут они )

ЗЫ: проблема, мне кажется, в переводе ценывремени в пиксели

