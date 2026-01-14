Ошибки, баги, вопросы - страница 1259

valeryk:
Я по щелчку вызываю OnTick(), а уже там проверяю состояние кнопок.

В тестере в OnChartEvent() не создаётся событие по щелчку на объекте. Как ты по щелчку вызываешь OnTick(), если тестер щелчка не видит?

Жуть... привиделось... Разговариваю с тенью отца Гамлета...

 
IvanIvanov:
метаквот айди уведомление не пришло, жду уже уже второй час... три часа назад работало...
Постоянная беда. Даже бедище я б сказал...
 
artmedia70:
Я же не зря удалил пост. Думаю, OnChartEvent() таки не работает. Просто я всегда  обрабатываю состояние кнопок в OnTick(), поэтому с тестером нет проблем.
 
valeryk:
Но щелчок-то по кнопке как обрабатываешь без OnChartEvent() ?
 
artmedia70:
Смотрю состояние кнопки, нажата или отжата. В OnTick().
 
valeryk:
А если рынок "спит" и тиков нет? Получается клик пропускается?
 
barabashkakvn:
Тогда выходит, нужно извращаться. Если тестер - проверять состояние кнопки в OnTick(), иначе - OnChartEvent()
 
Для этого из OnChartEvent() вызывается OnTick(). Т.е. так работает и в тестере, и на демо/реале независимо от наличия тиков.
IvanIvanov:
Сообщите об этом в Сервисдеск, пожалуйста

С указанием своего MetaQuotes ID

 
murad:

Бесполезно писать в Сервисдеск - они не отвечают.
