Ошибки, баги, вопросы - страница 1259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я по щелчку вызываю OnTick(), а уже там проверяю состояние кнопок.
В тестере в OnChartEvent() не создаётся событие по щелчку на объекте. Как ты по щелчку вызываешь OnTick(), если тестер щелчка не видит?
Жуть... привиделось... Разговариваю с тенью отца Гамлета...
метаквот айди уведомление не пришло, жду уже уже второй час... три часа назад работало...
В тестере в OnChartEvent() не создаётся событие по щелчку на объекте. Как ты по щелчку вызываешь OnTick(), если тестер щелчка не видит?
Я же не зря удалил пост. Думаю, OnChartEvent() таки не работает. Просто я всегда обрабатываю состояние кнопок в OnTick(), поэтому с тестером нет проблем.
Но щелчок-то по кнопке как обрабатываешь без OnChartEvent() ?
Смотрю состояние кнопки, нажата или отжата. В OnTick().
А если рынок "спит" и тиков нет? Получается клик пропускается?
метаквот айди уведомление не пришло, жду уже уже второй час... три часа назад работало...
Сообщите об этом в Сервисдеск, пожалуйста
С указанием своего MetaQuotes ID
Сообщите об этом в Сервисдеск, пожалуйста
С указанием своего MetaQuotes ID