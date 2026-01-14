В МТ5 тоже работает.

Ошибки, баги, вопросы - страница 1256
кто в курсе, OnChartEvent работает в тестере?
что-то у меня не хочет
делаю вот так, но ни чего не печатает:
или где-то что-то не так?
с событиями раньше в МТ4 почти не работал по тому ХЗ
ЗЫ: на обычном чарте всё нормально распринтовка идёт.
Точно, не принтует. Но работает. Попробуй графикой событие отследить.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть одна не понятная ситуация.
Собственно дело в том, что ни как не получается заставить функцию ChartOpen(), в тестере (визуализаторе), открыть пару тройку графиков.
В обычном режиме все работает, но в тестере она постоянно возвращает не ноль как написано в справке, а одно и тоже число 16388.
Буду очень благодарен, если кто подскажет что не так. Тестовый робот прилагаю.
ЗЫ: на обычном чарте всё нормально распринтовка идёт.
Наверное не в том Журнале ищешь... вообще если режим оптимизации, то там принты выключены...
Подробности настроек Тестера покажи
уж и не знаю где искать )
при оптимизации и объекты-то не создаются. Но ведь у меня не оптимизация.
пробовал через переменную объявленную на глобальном уровне, но и её значение не меняется.