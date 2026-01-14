Ошибки, баги, вопросы - страница 1251

Новый комментарий
 
Tapochun:
Строим несколько трендовых линий. Получаем их координаты цены в текущий момент времени (с помощью скрипта). Сдвигаем масштаб. Заново получаем значения трендовых линий на текущей свече. Вот результат.

Давайте использовать не TimeCurrent(), а более константное время. Например Time[0] - в пределах текущего бара это время не изменяется
[Удален]  
stringo:
Давайте использовать не TimeCurrent(), а более константное время. Например Time[0] - в пределах текущего бара это время не изменяется
На скриншоте видно, что замеры были сделаны в пределах одной минуты, линии я вручную не передвигал. Двигал только вертикальный масштаб. Да, и если Вы предлагаете использовать константное время, получается, что линия "прыгать" в пределах одной минуты может?
 
Tapochun:
На скриншоте видно, что замеры были сделаны в пределах одной минуты, линии я вручную не передвигал. Двигал только вертикальный масштаб. Да, и если Вы предлагаете использовать константное время, получается, что линия "прыгать" в пределах одной минуты может?
Между барами тоже есть некоторое расстояние. TimeCurrent в большинстве случаев будет отдавать время всё дальше и дальше от начала бара. Чем дальше время, тем выше цена, если трендовая линия - восходящая
 
Tapochun:
Строим несколько трендовых линий. Получаем их координаты цены в текущий момент времени (с помощью скрипта). Сдвигаем масштаб. Заново получаем значения трендовых линий на текущей свече. Вот результат.

уже говорили что вместо TimeCurrent лучше использовать время открытия бара?
 

При перемещении объектов типа треугольник, эллипс, прямоугольник непропорционально "плывут" точки привязки.

От этих настроек не зависит


Создаю


перетаскиваю


У прямоугольника "плывет" вторая точка, у треугольника и эллипса - третья.

Это как то можно пофиксить? Нужны точные "мерки".

[Удален]  
stringo, подробнее здесь.
 

 мт4 751 билд опять кеширование прошлых значений.

1. Индикатор.
2. Глобальная переменная зависит от extern переменной
3. Прикрепляем индикатор на чарт (можно в отладочном режиме - так проще)
5. Точку останова ставим на глобальную переменную зависящую от extern переменной 
6. Заходим в настройки индикатора меняем значения extern переменной.
7. А вот глобальная переменная свое значение не меняет - остается старое значения
8. Опять открываем свойства индикатора и просто нажимаем ок.
9. Все нормально теперь. 

 

по ходу функция глобальной инициализации вызывается раньше применения изменений extern переменных.

 
ALXIMIKS:

по ходу функция глобальной инициализации вызывается раньше применения изменений extern переменных.

Покажите пример Вашего кода, иллюстрирующий проблему
 


Это баг?

1...124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258...3695
Новый комментарий