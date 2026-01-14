Ошибки, баги, вопросы - страница 1251
Строим несколько трендовых линий. Получаем их координаты цены в текущий момент времени (с помощью скрипта). Сдвигаем масштаб. Заново получаем значения трендовых линий на текущей свече. Вот результат.
Давайте использовать не TimeCurrent(), а более константное время. Например Time[0] - в пределах текущего бара это время не изменяется
На скриншоте видно, что замеры были сделаны в пределах одной минуты, линии я вручную не передвигал. Двигал только вертикальный масштаб. Да, и если Вы предлагаете использовать константное время, получается, что линия "прыгать" в пределах одной минуты может?
При перемещении объектов типа треугольник, эллипс, прямоугольник непропорционально "плывут" точки привязки.
От этих настроек не зависит
Создаю
перетаскиваю
У прямоугольника "плывет" вторая точка, у треугольника и эллипса - третья.
Это как то можно пофиксить? Нужны точные "мерки".
мт4 751 билд опять кеширование прошлых значений.
1. Индикатор.
2. Глобальная переменная зависит от extern переменной
3. Прикрепляем индикатор на чарт (можно в отладочном режиме - так проще)
5. Точку останова ставим на глобальную переменную зависящую от extern переменной
6. Заходим в настройки индикатора меняем значения extern переменной.
7. А вот глобальная переменная свое значение не меняет - остается старое значения
8. Опять открываем свойства индикатора и просто нажимаем ок.
9. Все нормально теперь.
по ходу функция глобальной инициализации вызывается раньше применения изменений extern переменных.
Это баг?