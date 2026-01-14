Ошибки, баги, вопросы - страница 1245

А что это за ошибка при попытке обновить из Хранилища?

barabashkakvn:

А что это за ошибка при попытке обновить из Хранилища?

 

У вас с сетью все в порядке ? Очень похоже на сетевую ошибку
papaklass:

А что со спредами на сервере случилось?

Увеличились на треть по сравнению со спредами в среду:(


Красиво... надо себе такой же сделать...)
 
alexl:
У вас с сетью все в порядке ? Очень похоже на сетевую ошибку

Пробовал с одного и того же устройства (планшет, Windows 8.1) и через скоростной WiFi и через тормознутый EDGE. Одинаковая ошибка.

P.S. Пробовал отключать встроенный Брандмауэр Windows - никакого результата, прежняя ошибка "Storage failed to read http data (read failed [12152])".

 
barabashkakvn:

Пробовал с одного и того же устройства (планшет, Windows 8.1) и через скоростной WiFi и через тормознутый EDGE. Одинаковая ошибка.

P.S. Пробовал отключать встроенный Брандмауэр Windows - никакого результата, прежняя ошибка "Storage failed to read http data (read failed [12152])".

Тогда давайте пообщаемся в сервисдеске
 
alexl:
Тогда давайте пообщаемся в сервисдеске
Хорошо, я пошёл общаться.
 
TheXpert:
Вряд ли получится, но на всякий случай зело поддерживаю.
Заявку написал. Ответили буквально одним словом - "Нет". В духе МК.
 
Что со Storage MQL ???
Нажимаю "Фиксировать" а открывается абсолютно пустое окно. И там где путь фиксации (папки и файлы) просто пусто почему-то. 
Кнопка "ОК" тоже не активна.
 

Это нормально что:
для того чтобы получить от ChartNavigate один и тот же результат всегда - возвращал в нужною точку необходимо:
1. Посмотреть на CHART_SHIFT
2. Если же он активен - надо узнать процент сдвига CHART_SHIFT_SIZE
3. Но так как процент ни чего не дает - надо узнать CHART_WIDTH_IN_BARS
4. И только теперь можно перерасчитать  и использовать ChartNavigateкоторый по каким-то причинам зависит от CHART_SHIFT

 
ALXIMIKS:
попробуйте добавить виртуальный метод возвращающий typename от this.
Так и делаю, но это ж жутко неудобно - приходится в каждом классе такую фигню вставлять - не ООП, а ботва какая-то.
