Ошибки, баги, вопросы - страница 1245
А что это за ошибка при попытке обновить из Хранилища?
А что со спредами на сервере случилось?
Увеличились на треть по сравнению со спредами в среду:(
У вас с сетью все в порядке ? Очень похоже на сетевую ошибку
Пробовал с одного и того же устройства (планшет, Windows 8.1) и через скоростной WiFi и через тормознутый EDGE. Одинаковая ошибка.
P.S. Пробовал отключать встроенный Брандмауэр Windows - никакого результата, прежняя ошибка "Storage failed to read http data (read failed [12152])".
Тогда давайте пообщаемся в сервисдеске
Вряд ли получится, но на всякий случай зело поддерживаю.
Нажимаю "Фиксировать" а открывается абсолютно пустое окно. И там где путь фиксации (папки и файлы) просто пусто почему-то.
Кнопка "ОК" тоже не активна.
Это нормально что:
для того чтобы получить от ChartNavigate один и тот же результат всегда - возвращал в нужною точку необходимо:
1. Посмотреть на CHART_SHIFT
2. Если же он активен - надо узнать процент сдвига CHART_SHIFT_SIZE
3. Но так как процент ни чего не дает - надо узнать CHART_WIDTH_IN_BARS
4. И только теперь можно перерасчитать и использовать ChartNavigate, который по каким-то причинам зависит от CHART_SHIFT
попробуйте добавить виртуальный метод возвращающий typename от this.