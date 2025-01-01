Экономический календарь Страны Австралия Бразилия Великобритания Германия Гонконг Европейский Союз Индия Испания Италия Канада Китай Мексика Новая Зеландия Норвегия Сингапур Соединенные Штаты Франция Швейцария Швеция Южная Корея Южно-Африканская Республика Япония Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры (Bank of England (BoE) Monetary Policy Committee Member Dhingra Speech) Страна: Великобритания GBP, Фунт стерлингов Источник: Банк Англии (Bank of England) Сектор: Деньги