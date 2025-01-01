ДокументацияРазделы
SetEquals 

SetEquals

Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для сравнения
   );

Версия для работы с массивом.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // массив для сравнения
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция для сопоставления элементов.

&collection[]

[in]  Коллекция для сопоставления элементов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае, если в текущем множестве есть все элементы указанной коллекции или массива, иначе false.