UnionWith

Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива). То есть добавляет в текущую коллекцию (массив) отсутствующие элементы из указанной коллекции (массива).

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

void UnionWith(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция, с которой будет строиться сумма.

&collection[]

[in] Массив, с которым будет строиться сумма.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).