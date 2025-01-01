- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IsProperSubsetOf
Определяет, является ли текущее множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива.
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
bool IsProperSubsetOf(
Версия для работы с массивом.
|
bool IsProperSubsetOf(
Параметры
*collection
[in] Коллекция для определения отношения.
&collection[]
[in] Массив для определения отношения.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае, если текущее множество является строгим подмножеством, иначе false.