IsProperSupersetOf

Определяет, является ли текущее множество строгим надмножеством заданной коллекции или массива.

Версия для работы с коллекцией реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool IsProperSupersetOf(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для определения отношения
   );

Версия для работы с массивом.

bool IsProperSupersetOf(
   T&  array[]                     // массив для определения отношения
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция для определения отношения.

&collection[]

[in]  Массив для определения отношения.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если текущее множество является строгим надмножеством, иначе false.