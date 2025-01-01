- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ExceptWith
Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива). То есть удаляет из текущей коллекции (массива) все элементы, которые есть также и в указанной коллекции (массиве).
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
void ExceptWith(
Версия для работы с массивом.
|
void ExceptWith(
Параметры
*collection
[in] Коллекция, которая будет вычитаться из текущего множества.
&collection[]
[in] Массив, который будет вычитаться из текущего множества.
Примечание
Результат записывается в текущую коллекцию (массив).