ExceptWith

Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива). То есть удаляет из текущей коллекции (массива) все элементы, которые есть также и в указанной коллекции (массиве).

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void ExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

void ExceptWith(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция, которая будет вычитаться из текущего множества.

&collection[]

[in] Массив, который будет вычитаться из текущего множества.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).