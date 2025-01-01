ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхISet<T>Overlaps 

Overlaps

Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool Overlaps(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для сравнения
   );

Версия для работы с массивом.

bool Overlaps(
   T&  array[]                     // массив для сравнения
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция для определения пересечения.

&collection[]

[in]  Массив для определения пересечения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае, если между текущим множеством и коллекцией или массивом есть пересечение, иначе false.