Overlaps

Определяет, пересекается ли текущее множество с заданной коллекцией или массивом.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool Overlaps(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

bool Overlaps(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция для определения пересечения.

&collection[]

[in] Массив для определения пересечения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае, если между текущим множеством и коллекцией или массивом есть пересечение, иначе false.