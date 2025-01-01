SymmetricExceptWith

Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива). То есть в текущей коллекции (массиве) будут содержатся только те элементы, которые имелись либо в исходном объекте, либо в переданном, но не одновременно в них обоих.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void SymmetricExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

void SymmetricExceptWith(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция, с которой будет строиться симметричная разность.

&collection[]

[in] Массив, с которым будет строиться симметричная разность.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).