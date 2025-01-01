Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхISet<T>SymmetricExceptWith
SymmetricExceptWith
Выполняет операцию симметричной разности текущей и переданной коллекции (массива). То есть в текущей коллекции (массиве) будут содержатся только те элементы, которые имелись либо в исходном объекте, либо в переданном, но не одновременно в них обоих.
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
void SymmetricExceptWith(
Версия для работы с массивом.
void SymmetricExceptWith(
Параметры
*collection
[in] Коллекция, с которой будет строиться симметричная разность.
&collection[]
[in] Массив, с которым будет строиться симметричная разность.
Примечание
Результат записывается в текущую коллекцию (массив).