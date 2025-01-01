- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Reverse
Изменяет последовательноcть элементов в списке.
Версия для работы со всем списком.
|
bool Reverse();
Версия для работы с заданным диапазоном элементов списка.
|
bool Reverse(
Параметры
start_index
[in] Начальный индекс.
count
[in] Количество элеменов списка, участвующих в операции.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.