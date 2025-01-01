ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Reverse 

Reverse

Изменяет последовательноcть элементов в списке.

Версия для работы со всем списком.

bool Reverse();

Версия для работы с заданным диапазоном элементов списка.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // начальный индекс
   const int  count            // количество элементов
   );

Параметры

start_index

[in]  Начальный индекс.

count

[in]  Количество элеменов списка, участвующих в операции.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.