Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Contains CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Contains Определяет, содержит ли список элемент с указанным значением. bool Contains( T item // искомое значение ); Параметры item [in] Искомое значение. Возвращаемое значение Возвращает true, если в списке есть элемент с указанным значением, иначе false. Count TrimExcess