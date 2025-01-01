Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Insert CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Insert Вставляет элемент в список по указанному индексу. bool Insert( const int index, // индекс для вставки T item // значение для встаки ); Параметры index [in] Индекс для вставки. item [in] Значение, которое необходимо вставить по указанному индексу. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. AddRange InsertRange