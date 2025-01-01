ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Insert 

Insert

Вставляет элемент в список по указанному индексу.

bool Insert(
   const int  index,     // индекс для вставки
   T          item       // значение для встаки
   );

Параметры

index

[in]  Индекс для вставки.

item

[in]  Значение, которое необходимо вставить по указанному индексу.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.