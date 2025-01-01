- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Chart event handler.
virtual bool OnEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Event parameter of long type, passed by reference.
dparam
[in] Event parameter of double type, passed by reference.
sparam
[in] Event parameter of string type, passed by reference.
Return Value
true - event processed, otherwise - false.