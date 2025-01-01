문서화섹션
OnEvent 

OnEvent

차트 이벤트 핸들러.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // ID
   const long&    lparam,     // 매개 변수
   const double&  dparam,     // 매개 변수
   const string&  sparam      // 매개 변수
   )

Parameters

id

[in]  Event ID.

lparam

[in]  참조에 의해 전달된 long 유형의 이벤트 매개 변수.

dparam

[in]  참조에 의해 전달된 double 유형의 이벤트 매개 변수.

sparam

[in]  참조에 의해 전달된 string 유형의 이벤트 매개 변수.

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.