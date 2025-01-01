- OnEvent
OnEvent
차트 이벤트 핸들러.
|
virtual bool OnEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] 참조에 의해 전달된 long 유형의 이벤트 매개 변수.
dparam
[in] 참조에 의해 전달된 double 유형의 이벤트 매개 변수.
sparam
[in] 참조에 의해 전달된 string 유형의 이벤트 매개 변수.
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.