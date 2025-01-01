ДокументацияРазделы
Вычисляет обратную матрицу для LU-разложения общей матрицы AF, полученного методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GETRI.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::PLUInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrix&         AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::PLUInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixf&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::PLUInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixc&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::PLUInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixcf&       AI             // обратная матрица A
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции GETRF.

AI

[out]  Обратная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.