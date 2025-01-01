- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
PLUInverse
Вычисляет обратную матрицу для LU-разложения общей матрицы AF, полученного методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GETRI.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::PLUInverse(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::PLUInverse(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::PLUInverse(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::PLUInverse(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции GETRF.
AI
[out] Обратная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.