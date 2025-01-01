- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
LDLInverse
Вычисляет обратную матрицу для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы, используя разложение A = U**T * D * U or A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYTRI, HETRI.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LDLInverse(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::LDLInverse(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLInverse(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLInverse(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.
AI
[out] Обратная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.