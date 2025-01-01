ДокументацияРазделы
Factored CalculationsLDLInverse 

Вычисляет обратную матрицу для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы, используя разложение A = U**T * D * U or A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYTRI, HETRI.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::LDLInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrix&         AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::LDLInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixf&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::LDLInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixc&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::LDLInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixcf&       AI             // обратная матрица A
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.

AI

[out]  Обратная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.