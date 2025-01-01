ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASFactored CalculationsCholeskyLinearEquationsSolution 

Решает систему линейных уравнений A * X = B , где A — вещественная симметричная или комплексная эрмитова положительно определенная матрица, с использованием разложения A = L * L**T, вычисленного методом FactorizationCholesky с несколькими правыми частями. Соответствует функции POTRS из библиотеки LAPACK.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::CholeskyLinearEquationsSolution(
   matrix&             B,            // матрица B правой части
   matrix&             X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::CholeskyLinearEquationsSolution(
   vector&             B,            // вектор B правой части
   vector&             X             // вектор решений X
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::CholeskyLinearEquationsSolution(
   matrixf&            B,            // матрица B правой части
   matrixf&            X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrixf::CholeskyLinearEquationsSolution(
   vectorf&            B,            // вектор B правой части
   vectorf&            X             // вектор решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::CholeskyLinearEquationsSolution(
   matrixc&            B,            // матрица B правой части
   matrixc&            X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrixc::CholeskyLinearEquationsSolution(
   vectorc&            B,            // вектор B правой части
   vectorc&            X             // вектор решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::CholeskyLinearEquationsSolution(
   matrixcf&           B,            // матрица B правой части
   matrixcf&           X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrixcf::CholeskyLinearEquationsSolution(
   vectorcf&           B,            // вектор B правой части
   vectorcf&           X             // вектор решений X
   );

Параметры

B

[in]  Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out]  Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationCholesky.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.