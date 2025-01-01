CholeskyLinearEquationsSolution

Решает систему линейных уравнений A * X = B , где A — вещественная симметричная или комплексная эрмитова положительно определенная матрица, с использованием разложения A = L * L**T, вычисленного методом FactorizationCholesky с несколькими правыми частями. Соответствует функции POTRS из библиотеки LAPACK.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::CholeskyLinearEquationsSolution(

matrix& B,

matrix& X

);



bool matrix::CholeskyLinearEquationsSolution(

vector& B,

vector& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::CholeskyLinearEquationsSolution(

matrixf& B,

matrixf& X

);



bool matrixf::CholeskyLinearEquationsSolution(

vectorf& B,

vectorf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::CholeskyLinearEquationsSolution(

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrixc::CholeskyLinearEquationsSolution(

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::CholeskyLinearEquationsSolution(

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrixcf::CholeskyLinearEquationsSolution(

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationCholesky.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.