Решает систему линейных уравнений A * X = B , где A — вещественная симметричная или комплексная эрмитова положительно определенная матрица, с использованием разложения A = L * L**T, вычисленного методом FactorizationCholesky с несколькими правыми частями. Соответствует функции POTRS из библиотеки LAPACK.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::CholeskyLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::CholeskyLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::CholeskyLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::CholeskyLinearEquationsSolution(
Параметры
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationCholesky.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.