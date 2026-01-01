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LDLComplexSyInverse

Вычисляет обратную матрицу для комплексной симметричной неопределенной матрицы, используя разложение A = U**T * D * U or A = L * D * L**T, вычесленное методом FactorizationLDLComplexSyRaw. LAPACK-функция SYTRI.

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::LDLComplexSyInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixc&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::LDLComplexSyInverse(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   matrixcf&       AI             // обратная матрица A
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.

AI

[out]  Обратная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечания

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.