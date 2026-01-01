- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLComplexSyLinearEquationsSolution
- LDLComplexSyInverse
- LDLComplexSyCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
LDLComplexSyInverse
Вычисляет обратную матрицу для комплексной симметричной неопределенной матрицы, используя разложение A = U**T * D * U or A = L * D * L**T, вычесленное методом FactorizationLDLComplexSyRaw. LAPACK-функция SYTRI.
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLComplexSyInverse(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLComplexSyInverse(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.
AI
[out] Обратная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечания
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.