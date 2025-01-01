//+------------------------------------------------------------------+

//| Тест функции PolarDecomposition: проверка Q ортогональна и Q*P=A |

//+------------------------------------------------------------------+

int TestPolarDecomposition(ulong size_m,ulong size_n)

{

matrix matrix_a=matrix::Random(size_m,size_n);

matrix matrix_q,matrix_p;

if(!PolarDecomposition(matrix_a,matrix_q,matrix_p))

return(1000);



//--- проверка ортогональности

matrix matrix_qqt=(size_m<=size_n) ? matrix_q@matrix_q.Transpose() : matrix_q.Transpose()@matrix_q;

matrix matrix_i=matrix::Identity(matrix_qqt.Rows(),matrix_qqt.Cols());

int errors=(int)matrix_i.Compare(matrix_qqt,1e-11);

printf("matrix Q is %sorthogonal",errors==0?"":"not ");



//--- тест полярного разложения Q * P = A

matrix matrix_a2=matrix_q @ matrix_p;

errors+=(int)matrix_a.Compare(matrix_a2,1e-11);



printf("Polar Decomposition via SVD %s matrix size %d x %d errors=%d",errors==0?"passed":"failed",size_m,size_n,errors);



return(errors);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Полярное разложение матрицы A = Q * P через сингулярное разлож. |

//| Q — ортогональная, P — положит. определённая симметричная матрица|

//+------------------------------------------------------------------+

bool PolarDecomposition(matrix& matrix_a,matrix& matrix_q,matrix& matrix_p)

{

//--- SVD

matrix matrix_u,matrix_vt;

vector vector_s;

if(!matrix_a.SingularValueDecompositionDC(SVDZ_S,vector_s,matrix_u,matrix_vt))

return(false);



//--- получаем диагональную матрицу

ulong diag=vector_s.Size();

matrix matrix_s=matrix::Zeros(diag,diag);

matrix_s.Diag(vector_s);



//--- Q = U * VT

matrix_q=matrix_u @ matrix_vt;

//--- P = V * Σ * VT

matrix_p=matrix_vt.Transpose() @ matrix_s @ matrix_vt;



return(true);

}