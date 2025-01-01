- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
В библиотеке OpenBLAS нет специальной функции для вычисления полярного разложения матрицы. Однако для этой цели может использоваться сингулярное разложение (SVD):
Формула полярного разложения: A = Q * P, где:
Q — ортогональная (или унитарная_ матрица
P — симметричная (или эрмитова) положительно определенная матрица.
Как можно рассчитать полярное разложение с помощью SVD.
Формула SVD: A = U * Σ * VT ==> (U * VT) * (V * Σ * VT), т.е. Q = U * VT и P = V * Σ * VT
Пример
