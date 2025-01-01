PLUQLinearEquationsSolution

Решает систему линейных уравнений

A * X = scale * RHS

для общей матрицы A размером n на n, используя LU-разложение с полной перестановкой, вычисленное методом FactorizationPLUQRaw. LAPACK-функция GESC2.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

matrix& B,

matrix& X,

double& scale

);



bool matrix::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

vector& B,

vector& X,

double& scale

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

matrixf& B,

matrixf& X,

float& scale

);



bool matrixf::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

vectorf& B,

vectorf& X,

float& scale

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

matrixc& B,

matrixc& X,

double& scale

);



bool matrixc::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

vectorc& B,

vectorc& X,

double& scale

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

matrixcf& B,

matrixcf& X,

float& scale

);



bool matrixcf::PLUQLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

long[]& jpiv,

vectorcf& B,

vectorcf& X,

float& scale

);

Параметры

ipiv

[in] Массив индексов перестановок строк, полученный в результате выполнения функции GETC2.

jpiv

[in] Массив индексов перестановок столбцов, полученный в результате выполнения функции GETC2.

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части системы линейных уравнений. Матрица B должна содержать только один столбец. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

scale

[out] Коэффициент масштабирования; значение scale выбирается в диапазоне 0 <= scale <= 1 для предотвращения переполнения при решении.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETC2.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.