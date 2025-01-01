- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
PLUQLinearEquationsSolution
Решает систему линейных уравнений
A * X = scale * RHS
для общей матрицы A размером n на n, используя LU-разложение с полной перестановкой, вычисленное методом FactorizationPLUQRaw. LAPACK-функция GESC2.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::PLUQLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::PLUQLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::PLUQLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::PLUQLinearEquationsSolution(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок строк, полученный в результате выполнения функции GETC2.
jpiv
[in] Массив индексов перестановок столбцов, полученный в результате выполнения функции GETC2.
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части системы линейных уравнений. Матрица B должна содержать только один столбец. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
scale
[out] Коэффициент масштабирования; значение scale выбирается в диапазоне 0 <= scale <= 1 для предотвращения переполнения при решении.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETC2.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.